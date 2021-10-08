珠海航展｜首架國產大型客機收穫逾800訂單　破歐美壟斷市場局面

第十三屆中國國際航空航天博覽會周日（3日）在廣東珠海閉幕，除了矚目的一眾軍機外，民用機也成此次航展中的亮點，包括國產大型噴氣式民用飛機C919、中俄聯合研製的遠程寬體客機CR929及中國商飛首款公務機CBJ等機型皆有亮相。



據《南方都市報》報道，C919是中國首架國產大型客機且是具有完全自主知識產權的新一代大型噴氣式客機，專為短程到中程航線設計，載客量為168人，最大航程5555公里。其自2008年開始研發，涉及國內22個省市、200多家企業、36所高校的數十萬產業人員。值得留意的是，其總體方案、氣動外形皆為自主設計，並採用比波音737更先進的全時全權限電傳操縱系統。

C919於2017年5月5日在上海浦東國際機場首飛。（新華社）

雖然C919真機在本屆航展並未亮相，但中國商飛展出了C919移動數字飛機展示平台，並透露首架C919飛機會向東航交付，6架C919大型客機正按計劃有序開展試驗試飛工作，完成適航取證的科目之後即可交付。按照早前公佈的時間節點，C919將於年底交付，而其目前已累計28家客戶、共815架訂單。

報道又提到，C919的出現打破了兩家歐美公司長期壟斷窄體客機市場的局面，據波音和空客公司的官方數據網站Statista顯示，波音737的均價約在9000萬至1億美元（約7億至7.78億港元），相比之下，專家預計同規格的C919因材料成本、製造成本較低，整機僅需約5000萬美元（約3.89億港元），將憑價格優勢在國際市場佔一席地，同時大幅降低國內航司的購機成本。

第十三屆航展上中國商飛CR929飛機模型。（新華社）

另一方面，中俄聯合研製的CR929遠程寬體客機起飛重量可達250噸，續航里程達12000千里，可自北京或上海直接飛到加拿大溫哥華、美國洛杉磯等地，滿足國內95%的航線需求。CR929總設計師陳迎春表示，預計到在2045年前，CR929的交付量將達到1000架左右，滿足國內民航對遠程寬體客機的大部分需求。

此外，航展期間還展出了作為ARJ21系列化產品之一的CBJ公務機，其特點為高端、舒適，客艙配備可傾斜、330度旋轉的座椅，並採用最新的機載娛樂系統方案，營造出低至55分貝的環境。

據中國民用航空局最新報告顯示，國內航線的旅客運輸量在今年7月達4900餘萬人次，同比增長28.2%。上半年，民航業完成運輸總周轉量同比增長45.4%，水平恢復至2019年同期的74.1%，恢復程度亦較2020年全年提升12.4%。波音民機集團中國市場營銷區域總監唐睿曾在7月30日表示，中國是民航市場恢復最好的國家，航空市場預計約在2023年就可恢復到疫情前水平。