珠海航展｜殲-10閉幕日空中畫出彩虹　下一代國產艦載料年內亮相

10月3日，第十三屆中國國際航空航天博覽會在珠海閉幕。當日，6架解放軍殲-10進行飛行表演，在空中畫出彩虹同心圓。



據介紹，在為期6天的展會裏，來自數十個國家和地區的700家廠商參展。展館數量由上屆8個增加至11個，室內展區面積達10萬平方米，室外展區面積36萬平方米，參展飛機超百架。

專業觀眾近15萬人次，普通觀眾約30萬人次；簽訂價值超過600億元的各種合同、協議及合作意向，成交200餘架各種型號的飛機；航展相關會議論壇、簽約活動超過100場，展覽規模創歷史新高。

珠海航展閉幕，解放軍空軍進行飛行表演（點擊瀏覽大圖）：

中國空軍殲-20、教-10等飛機進行了飛行展示，新型電子戰飛機殲-16D和高空無人偵察機無偵-7等首次亮相航展，運-20、空警-500、轟-6K等一大批主戰裝備集中亮相，殲-20換裝國產發動機、運-20配裝「中國心」試飛。

在閉幕式上，中國空軍八一飛行表演隊再次表演，6架殲-10在航展上空畫出超大彩虹圈，引發現場一片呼聲。

珠海航展之際，中國官方釋出「20家族」宣傳片（點擊瀏覽大圖）：

+ 7

值得注意的是，外界關注的「20家族」的最後一位成員轟-20，始終沒有在本次航展亮相，與殲20、運20、直20同台展出的是攻擊-11無人偵察機，外界仍期待中國何時揭開轟-20的真面目。

據了解，第十四屆中國國際航空航天博覽會，將於明年11月8日至13日在珠海國際航展中心舉辦。

珠海航展神秘戰機造型科幻，被指下一代艦載機（點擊瀏覽大圖）：

此外，中國海軍下一代艦載機也傳出新消息。在第13屆中國航展上殲-15、「鶻鷹」艦載機總設計師孫聰，被問及下一代艦載機何時能公開亮相時，透露「應該在今年，大家就能看到下一代航母艦載機的好消息了」。