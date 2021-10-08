長津湖｜內地媒體人稱「沙雕連」後被刑拘　環時：榮辱觀病態顛倒

以「抗美援朝」為題材的電影《長津湖》票房大捷，惟40歲內地財經媒體人羅昌平日前卻在微博上，將志願軍「冰雕連」稱為「沙雕連」，因而陷入爭議。海南三亞市公安局吉陽分局已於周四（7日）依法傳喚羅昌平並開展調查，而官媒《環球時報》亦在周五（8日）發表評論文章，稱「這種做法就是一種精神背叛，說俗點就是挺噁心的」。



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據三亞市公安局吉陽分局通報指，經審查，羅昌平對其通過微博發表侮辱抗美援朝志願軍英烈言論的違法行為供認不諱。目前，該局已經以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪對羅刑事拘留，案件正在進一步辦理中。當局又指：「英雄烈士不容褻瀆，網絡空間不是法外之地，對侮辱、誹謗或以其他方式侵害英雄烈士名譽、榮譽的行為，公安機關將依法嚴厲查處。」

公開資料顯示，羅昌平現為天椒法務集團董事長，中歐國際工商學院2012級EMBA學員，歷任《新京報》核心報道記者、深度報道部主編，《財經》雜誌副主編兼任《LENS視覺》雜誌副主編。著有《遞罪》、《打鐵記》、《高官反腐錄》。

據微博表示，由於羅昌平發布詆毀英烈的錯誤內容，且造成惡劣影響，平台遂依據法律法規要求和《微博社區公約》相關規定，對該賬號予以關閉處理。

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另一方面，繼《解放軍報》旗下媒體「鈞正平」及共青團中央後，再有官媒發聲。《環球時報》文章表示，有少數人在網上宣揚美方的觀點，用所謂的「客觀性」對抗中國社會的主流記憶和價值觀，試圖挑動對「冰雕連」的另類「反思」，「志願軍的傷亡數字都是公開的，長津湖戰役的我軍傷亡數字同樣是公開的，美國的最終妥協是我們用什麼換來的，這難道需要有誰來教育我們嗎？」

文章續指，50年代的中國祇能用更多的流血犧牲打擊美國的囂張氣焰，每名志願軍年輕生命的逝去都意味着一個家庭的痛苦，但用這種痛苦與共和國的勝利和尊嚴進行對立，以此否定共和國走過的歷程等，完全超越了對歷史事件的探討，「就是裝蒜的挑釁，公眾對這樣的挑釁者予以唾棄是必然的，在任何社會做這樣的褻瀆都會被輿論的唾沫淹沒」。

文章進一步稱，褻瀆「冰雕連」，針對他們的犧牲價值搞所謂「反思」，與「反戰」情結風馬牛不相及，「在美國有誰褻瀆諾曼底登陸戰役死亡的美國士兵試試？看看『社死』會不會是他們最輕的代價」。最後，文章表示，個別人可以對這部電影的藝術水準持異議，但若其站到抗美援朝精神的對立面，便應知道自己的價值取向在社會中是另類的，甚至屬於「一小撮」的，「他們的自我炫耀是榮辱觀的病態顛倒」。