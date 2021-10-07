長津湖｜以30.9億領跑國慶檔　台女雙眼紅腫稱「解放台灣」最激動

講述中國「抗美援朝」時期的電影《長津湖》在「國慶檔」表現亮眼，國家電影局初步統計數據顯示，截至周四（7日）下午5時，國慶檔票房已達42.46億元（人民幣．下同），其中《長津湖》以30.9億元票房領跑，一舉超過《八佰》，打破中國影史歷史片累計票房紀錄。

其中，一名住在上海的「台灣女生」日前看完電影後雙眼紅腫地拍片分享感受，還稱片中一段「一定要解放台灣」的場景讓她尤為激動。女子的行為旋即引起兩岸網民熱議，有網民更諷刺女子是掌握了「財富密碼」。



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《長津湖》由兩位香港導演徐克、林超賢聯合執導，投資高達13億元，主演則包括吳京、易烊千璽、李晨、胡軍等。其以長津湖戰役為背景，講述一個志願軍連隊在嚴寒下為戰役勝利作出貢獻的故事，甫一公映便掀起觀影熱潮，上映7天躋身全球年度票房前五，單日票房突破5億，成為中國影史首部連續6天單日票房破4億的電影，當前位列中國影史票房總榜第13名。

而在近日，一名住在上海、自稱是「台灣女生」的女子觀看完《長津湖》後拍片分享，指自己十分感動，並顯示出其鼻子、眼睛紅腫的臉。她更稱，整部電影中，一個牆上出現「一定要解放台灣」的片段讓她尤為激動，又建議所有中國人都要去看。

影片很快便在微博廣泛傳播，許多大陸網民紛紛狂讚，「相信我們，一定如你所願」、「一定要讓台灣回歸」、「國人的意志力是用血肉之軀堆積起來的，真到那一天，任何勢力都阻擋不了的」。不過也不是每名大陸網民對對此受落，「解放不是喊出來的」、「財富密碼罷了」。

據悉，該名女子為嫁到上海的台灣網紅「台妹PK」（庄13台妹PKGIRL），早在去年底，她就曾被指配合大陸拍攝影片「統戰」而惹起爭議，而今次影片傳回台灣後，亦馬上引起熱議，「想流量想瘋了」、「看來她掌握到了財富密碼」。