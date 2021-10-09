內地限電｜內蒙鄂爾多斯產煤達今年高峰　遼寧停止水泥等行業用電

內地多個省份出現「拉閘限電」，其中一個主要原因是煤炭短缺。

內蒙古是全國主要產煤大省之一，當地政府在周五（8日）舉行常務會議，要求千方百計推動能源增產增供，全力以赴履行保障國家能源安全責任。

另一方面，「受災」最嚴重東北三省之一的遼寧，省工信廳最新通知，全省水泥熟料生產在周六（9日）起停止用電，時間預計不低於15天，結束時間另行通知。



綜合內地傳媒報道，隨著北方冬季供暖耗煤高峰期的到來，內蒙古全力推動煤炭產能釋放，為穩定煤炭市場，煤炭生產大市鄂爾多斯今年以來已累計獲得臨時用地批覆露天煤礦107座，核定產能1.69億噸。截至10月初，全市正常生產煤礦225座，產能6.4億噸/年，全市日均產量超210萬噸，達到今年以來高峰。

此外，內蒙古亦積極協調煤源，目前18個省區市5300萬噸煤源任務，已全部分解到29間重點煤炭生產企業，並採取點對點方式對應。

至於遼寧方面，省工信廳指出，經預測，未來一段時間全省電力供應缺口嚴重，水泥作為高耗能行業，其大負荷用電特性，已在現階段給電網安全穩定運行帶來隱患。為保障民生，經研究決定將全省水泥行業熟料生產用電列為第一序列實施有序用電。自10月9日早上8時起，對全省水泥行業企業實施有序用電措施，期間水泥熟料生產停止用電。有序用電時間預計不低於15 天，結束時間另行通知。

值得一提是，遼寧省此前已經宣布，自9月27日中午12時起，對全省電熔鎂砂企業實施有序用電措施，期間電熔鎂窯爐停止生產用電，為電網釋放電力200萬千瓦左右。當時相關負責人已經表明，要對高耗能行業進行全面梳理，對可中斷行業用電用戶采取「輪停」，對有條件的不可中斷用電用戶采取「序限」。