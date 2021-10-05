內地限電｜浙江經海路進口哈薩克煤炭　首購13.6萬噸紓電荒

在內地煤炭供應緊張、電力不足之際，俄羅斯伸出援手，自10月1日起向中國供應比原計劃再多90%的電力。與此同時，浙江省因電廠煤炭庫存告急，首次進口哈薩克煤炭。



浙江省能源集團發布消息稱，10月4日，在浙能舟山六橫煤炭中轉碼頭，卸煤機正在卸裝從哈薩克進口的電煤，是浙江省首次向哈薩克採購煤炭。該煤炭是浙能集團所屬富興燃料公司，於10月2日採購到六橫煤炭中轉碼頭，通過MV CARO號（卡羅）船舶在海上運輸8501海里（約15700公里），歷時30天，裝載13.6萬噸的高熱值（6000大卡）優質煤炭。

浙能集團稱，今年浙江省內經濟形勢良好，用煤量同比大幅增加，浙能集團電煤機組長時間處於高負荷狀態，令電煤庫存下降。為確保集團系統電煤供應的安全穩定，浙能富興燃料公司一方面積極與國內供應商溝通，落實長協資源，另一方面多方調研了解進口煤供應渠道，積極探索新採購模式，大胆開闢新煤源，提前鎖定哈薩克一批優質電煤資源。預計該船煤炭將在10月中旬完成通關，為當前資源緊張的浙江省高熱進口煤資源提供有效補充。

10月4日，浙能舟山六橫煤炭中轉碼頭，卸煤機正在卸裝從哈薩克斯坦進口的電煤。（微信＠浙江能源）

浙能集團強調稱，哈薩克全國煤資源儲量約1767億噸，位列全球第八，佔世界總儲量的4%，全國已探明和開採的煤田100個，可提供較為豐富的煤炭資源，且哈薩克煤熱值高、硫份低、灰分低，可與內貿煤低卡高硫資源摻配，滿足浙江省內雙控需求，擴大各煤種可使用區間，該煤種的採購是「助力浙江省進一步推進清潔燃煤的一大重要舉措」。

今年以來，浙能富興燃料公司一直拓展煤炭保供新渠道，於6、7月份的迎峰度夏期間採購兩船高熱值美國煤（6000大卡），總量13萬噸，也是該公司首次採購美國動力煤。