義烏限電衝擊「雙11」購物節？　內媒：速遞貨物積壓恐「爆倉」

「世界超市」浙江義烏自9月下旬起遭限電，內媒擔憂這個小商品經濟中心若無法正常出貨，勢必嚴重衝擊即將到來的「雙11」購物節。



據內地科技媒體《IT時報》等傳媒報道，義烏近來陷入一片黑暗，柴油發電機卻整日轟鳴，這個場景在去年12月就曾發生過，當時浙江無預警「拉閘限電」，正在趕年底前出貨的義烏大受衝擊。

圖為去年雙11前夕，義烏民眾出貨。（中新社）

報道稱，義烏這波「限電潮」比去年底來得更早一些，這裡的速遞站點已經做好打持久戰的準備。但由於貨物積壓持續了一段時間，如果限電持續到雙11前夕，今年義烏的速遞公司必定「爆倉」（存貨空間耗盡）。此外，許多義烏勞工在社交網絡抱怨，白天在工廠工作沒冷氣吹，晚上回宿舍，冷氣也被切斷；為迴避尖峰用電，一些工廠改在半夜趕工。

義烏是中國小商品經濟中心，也是網絡電商第一重鎮。2020年「雙11」首日，義烏收寄速遞達3435.84萬件，速遞量全球第一。然而，浙江9月下旬祭出限電限產後，能耗排名居前的義烏，過了「十一」長假依然遭到限電。浙江此前被中央點名上半年能耗強度降低率未達進度要求，為拼年底前達到指標，這波限電恐將持續。

浙江省義烏市是中國電商直播第一重鎮，但9月下旬迄今仍遭限電，有業者表示因直播間沒電大受衝擊。圖為去年雙11購物節前夕，義烏一名主播在路邊直播帶貨。（中新社）

報道引述義烏東苑工業區的一名速遞網點負責人倫哥（化名）指出，去年12月15日開始「供一停三」，主要靠園區的柴油發電機「續命」。今年從9月24日、25日開始分區限電，他們又租用了一台柴油發電機，「十一」長假期間從未停過。

青岩劉村一間速遞網點負責人則說：「去年因為限電突然，我們沒有立馬上發電機，每天操作單量從50萬件降到20萬件，這次大家都淡定多了。」

報道指出，每天3000多元（人民幣．下同）的柴油發電機成本，相當於在雙11高峰期多雇用3、4名臨時速遞員，這是一筆不小的開銷。但業者最擔心的是速遞積壓，如果限電持續到雙11前夕，今年義烏必定「爆倉」。於是，幾乎所有速遞站點都不假思索地租用柴油發電機給速遞分揀機緊急供電。

義烏還是電商直播第一重鎮，但受到限電影響，許多直播都斷線。當地一間直播電商機構創始人陳光說，做直播電商兩年多，從未遇到過缺電這樣的事情。以前他在杭州做直播電商，後來遷回義烏老家，自己招4、5名主播直播帶貨，沒想到讓直播陷入困頓的，不是退貨，不是平台違規，而是缺電。

「不僅工廠園區限電，我們電商園區也限電了，義烏的電商園區集中在北苑，數十間企業在這邊，這裡邊也會有一些生產工廠，上邊給的額度是每天6000度電，我們用到下午1點就沒電了」，陳光說。

他並指出，人們都說義烏是美國大選的晴雨表，這也是中國小商品市場的風向標。9月20日之後，接觸到的一部分工廠開始「上2休3」或者「上2休4」，工廠一休息，他們拿到的貨就少，出廠價普遍漲了10%。陳光直嘆，由於不能直播，線上銷售環節被卡住，工廠的貨就難以向外流通，「但願不會影響到雙11，希望這只是短期的現象」。