圓規襲港｜台灣將有致災性降雨強陣風達12級　當局：切勿存僥倖

熱帶風暴「圓規」靠近本港，備受關注。台灣氣象局今天（11日）表示，可能將有大量、致災性降雨襲向台灣北部、東半部地區。

在內地方面，國家防辦、應急管理部昨日（10日）也召開防汛視像會商調度會，與氣象局、水利部、自然資源部會商研判「圓規」的影響，預測在11日-13日，華東沿海、華南沿海、海南島等地有大到暴雨，局地大暴雨。



台灣中央氣象局11日發布豪雨特報，指宜蘭、花蓮有豪雨發生的機會。（中央氣象局）

台灣中央氣象局表示，在「圓規」路徑預測方面，其較高機率從巴士海峽南側經過。預計今天、明天影響最明顯，周三逐漸遠離。依最新資料預測，因「圓規」外圍環流寬廣，可能將有大量、致災性降雨襲向台灣北部、東半部地區。

此外，在今明兩天，台灣沿海、空曠地區及各外島，風力強勁，將出現9至12級強陣風。各地沿海地區可能出現5米以上危險大浪。

台灣中央氣象局又表示，高威脅區域包括北部、東半部，氣象局已於昨晚發布「圓規」颱風海上颱風警報，民眾務必檢視防颱設備，寧可多準備、切勿存僥倖。

台灣中央氣象局表示，11、12日是「圓規」影響台灣最明顯的時候。（台灣中央氣象局）

10日，國家防辦、應急管理部召開防汛視像會商調度會，部署防汛防颱風工作。會議強調，要加強巡查防守，繼續嚴防第17號颱風「獅子山」造成地質災害和水庫高水位運行的風險。要密切關注「圓規」發展變化的不確定性，落細落實防颱風各項責任措施，強化會商研判和滾動預報預警。

此外，要突出做好中小河流洪水和山洪地質災害防範，確保水庫安全，提前組織相關海域船隻、海上作業人員回港避風，堅決避免人員傷亡。會後，國家防辦下發通知，安排「圓規」防範工作。