上海漢倒車意外碾死兩歲兒　未遭司法追究還獲賠百萬保險

上海男子吳先生去年8月駕車撞斃兩歲兒子，事後，吳先生夫婦選擇起訴保險公司，並獲賠百萬餘元。此案近日在內地網絡引發爭議，不少網民震驚於加害者轉身成了受益人。但有律師指出，由於在該案中，吳先生並無殺子騙保的動機，因此不致引發「殺子騙保」的模仿效應。



據《中國新聞周刊》等內地傳媒報道，上海的吳先生（化名）從家駕駛小型客車外出，在倒車時，沒有留意剛滿兩歲的兒子在車旁玩耍，不慎將他碾過，後者經搶救無效身亡。事後，吳先生夫婦選擇起訴保險公司，要求被告支付原告死亡賠償金1,388,840元（人民幣．下同，依2019年上海市居民人均可支配收入的20倍計算），最終獲賠百萬餘元。

該案近日引發網絡熱議。案件中，吳先生既是侵權者，也是受害者的父親，即受害者的繼承人之一。陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善指出，由於案件並非發生在公共交通管理范圍內，由此難以認定為交通肇事罪，但加害人主觀上有過失，致使受害人死亡，仍然涉嫌過失致人死亡罪，但在實踐中，有些司法機關會選擇不追究加害人的刑事責任，「考慮到因孩子的死亡已經重創全家人的身心，不忍加刑於他們。」

碾死兩歲兒子獲賠百萬保險，網民質疑案件結果會否引發「模仿效應」。（視覺中國）

至於吳先生狀告保險公司要求負擔賠償，一審法院認為，肇事者操作不當是造成案件發生的主要過錯，死者父母疏於監護亦有一定責任，而該院結合案情酌情確定肇事者（死者父親）應承擔80%的賠償責任。由於事故車輛向保險公司投保，因此涉案保險公司應在保險限額以內承擔先行賠償責任；對超出保險賠償部分或不屬保險賠償范圍，原告自願免除加害方的責任，於法無悖。

一審法院判決，被告保險公司在兩項保險限額內分別賠付11萬元及100萬元。被告保險公司隨後上訴，但遭駁回。

此案中，法院判決保險公司履行責任雖屬於司法裁量範疇，但肇事者從自己的錯誤中獲益引發較大爭議。有觀點認為，吳先生夫婦要求保險公司賠償是依法行使自己的權利。但也有不少人擔心，這一判決起到的效應或不利於對未成年人的保護。更有網民擔心，本案的判決或會引導部分人利用這一「漏洞」。

對此，北京市京師律師事務所律師馮沛霖指出，儘管當今社會「殺妻騙保」、「殺子騙保」現象的確存在，但通常來說，「殺子騙保」的現象一般是孩子身患殘疾或重大疾病或行為人有其他非法意圖，但本案孩子尚且年幼，孩子父親沒有殺子的動機和事由，從立法的角度，為避免模仿效應，可以適當降低兒童意外身故的理賠數額。

陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善亦表示，這一判決不會引發「殺子騙保」的模仿效應，因為根據閉路電視畫面，以及現場勘查記錄等客觀證據，足以判定肇事方是故意還是過失為之。

對於保險公司被判賠，仍有不少網民表達不同意見：

「不應該賠，存在道德風險。未成年人是沒有自我保護能力的。」

「賠償明顯是小事啊，檢察院敢不敢過失致人死亡提起公訴，法院敢不敢判實刑才是對這些碾死小孩的罪犯真正的警示。」

「孩子在盲區玩耍是誰的疏忽？這整件事情當母親的就沒有責任嗎？」

「開完先河，這種事故率就會上升，不能用錢試探人性」

