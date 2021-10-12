中國擬年內向發展中國家捐1億劑疫苗　批美國承諾只是「畫大餅」

針對美方表示「疫苗援助數量超他國總和」「不像中俄，美國對外捐贈疫苗不求回報」等言論，中方回應稱，疫苗是用來防控疫情、拯救生命的，希望美方「不要一味畫大餅」。



10月11日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅回應記者問詢時做出上述表態。

趙立堅表示，中方始終主張，作為戰勝疫情的有力武器，疫苗應該作為全球公共產品，最大限度地惠及全球更多民眾。中方是這麼說的，也是這麼做的。中方迄今已向100多個國家和國際組織提供14億多劑疫苗，將加緊實現全年向世界提供20億劑疫苗，在向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元的基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。

趙立堅稱，中方認為抗擊疫情是各國的共同責任。疫苗研發和生產大國，特別是有關發達國家，以實際行動落實疫苗援助承諾，提升新冠疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，是大國責任和擔當的重要體現。

對於美方發表的有關言論，趙立堅稱他只想說，疫苗是用來防控疫情、拯救生命的，不應該成為政治宣傳或者謀求政治私利的工具。「希望美方能夠早日兑現疫苗援助承諾，而不是一味給發展中國家畫大餅。」

據俄塔社10月8日報道，美國總統拜登（Joe Biden）10月7日在伊利諾伊州發表講話時宣稱，美國在全球範圍內提供的疫苗比所有其他國家的總和還多。他還表示，與俄羅斯和中國不同的是，美國向其他國家提供新冠疫苗「不要求任何回報」。

根據拜登政府的說法，美國將向有需要的國家提供超過11億劑新冠疫苗。