新冠肺炎｜內地增24宗境外輸入病例　專家提醒不可混合接種疫苗

國家衛健委今日（9日）公布，內地新增24宗境外輸入病例，無新增本地確診個案。

截至目前，內地現有確診病例731宗，累計報告確診96398宗，4636人病亡。



國家衛健委指，內地新增24宗境外輸入病例，包括雲南10宗，上海6宗，山東2宗，遼寧、浙江、福建、河南、廣西、四川各1宗，另有3宗是由無症狀感染者轉為確診病例，分別來自遼寧、浙江及四川。

接種新冠疫苗是全民防疫抗疫的一道重要屏障。截至10月8日，內地累計報告接種新冠疫苗221882.6萬劑次。目前，全球有多款以不同技術路線製造的新冠疫苗，但專家提醒，不同技術路線的疫苗是不能混合接種，若首針接種了滅活疫苗，後續亦要接種滅活疫苗。

新冠疫苗保護期長短是不少人一直關注的問題。專家表示，所謂半年保護期只是說一部分人半年後中和抗體會下降，這部分人擁有低的中和抗體；一旦被病毒感染，大量記憶細胞就會被喚醒，產生免疫力。半年保護期後疫苗仍會有一定效力。