長津湖｜附和「沙雕連」說法稱韓戰最大成果是蛋炒飯　一男子被拘

日前電影《長津湖》票房突破40億，電影講述中國人民志願軍在1950年抗美援朝的東線戰場上，在極端困苦的環境中，克服缺衣少食和極寒天氣，重挫美軍精鋭的陸戰第一師。約200人的解放軍「冰雕連」在劇中也成為體現這場戰爭慘烈以及解放軍英勇抗戰的標誌。



但日前，中國知名媒體人羅昌平酸冰雕連為「沙雕連」，因侮辱中國志願軍烈士被警方刑事拘留後，南昌一男子也因將發表類似言論遭行政拘留。



此前，10月6日，在中國民眾正跟隨電影《長津湖》致敬志願軍戰士之際，羅昌平在其微博上發表了對志願軍烈士的羞辱性內容：將志願軍「冰雕連」稱為「沙雕連」，同時質疑當年參與韓戰的「正義性」。除了羅昌平外，也有部分網民留言質疑，這場慘重的戰爭的必要性。

據了解，網名「左右的佑佑」在微博發帖稱，「沙雕連不能說？沙雕連！沙雕連！沙雕連！」（沙雕為中國網絡用語，意指愚蠢），並附上羅昌平說「沙雕連」的言論截圖，遭到網友怒斥和舉報。

據「南昌新建公安」微信公眾號10月11日通報，10月8日，公安機關接群眾舉報，網名「左右的佑佑」在微博發布侮辱抗美援朝志願軍英烈的言論，造成不良社會影響。接報後，南昌市公安局新建分局迅速開展調查，並於當日依法傳喚左某東（男，42歲，新浪微博名「左右的佑佑」）。

通報指出，經查，左某東對其在新浪微博平台上發表侮辱抗美援朝志願軍英烈言論的違法行為供認不諱。公安機關依據《中華人民共和國治安管理處罰法》的規定，對左某東作出行政拘留10日的處罰。

此前，羅昌平酸冰雕連為沙雕連的訊息，受到多個官媒批評，《解放軍報》旗下媒體「鈞正平」當日發文回應稱，辱罵「冰雕連」，良心何在。

中共青年組織共青團中央也發文稱，「這一仗我們不打，我們的下一代就要打，我們出生入死，就是為了他們不再打仗。長津湖戰役中，三支連隊在極度嚴寒的環境中堅守陣地，除2人外，全員化作『冰雕』。『冰雕連』，是對他們為國而戰的緬懷，更是我們心中永遠的豐碑。某些人不能一邊享受着前人披荊斬棘帶來的幸福生活，一邊卻昧着良心污衊先烈。」

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通報稱，經審查，羅某平對其通過微博發表侮辱抗美援朝志願軍英烈言論的違法行為供認不諱。目前，三亞市公安局吉陽分局已經以涉嫌「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」對羅某平刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

「海南檢察」微信公眾號10月8日發布消息指，由於網民「羅某平」於10月6日在新浪微博發布侮辱抗美援朝「冰雕連」英雄烈士的違法言論，侵害了抗美援朝志願軍英雄烈士的名譽、榮譽，傷害了廣大人民對抗美援朝志願軍英雄烈士的特殊民族情感，嚴重損害社會公共利益。