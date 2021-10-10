【長津湖】中國傳媒人諷韓戰戰死軍人　近3千帳號遭微博官方禁言

由陳凱歌、徐克、林超賢聯合執導、吳京及易烊千璽主演的《長津湖》，是慶祝中國共產黨成立100周年的獻禮片之一，電影在內地上映超過10日，已經大收近40億人民幣。雖然電影票房大賣，但網上的評價出現兩極化，甚至有評論指電影是「平庸的大製作」。然而網上傳出中國官方不能忍受獻禮片出現「負評」，於是將近3千個的微博帳號禁言。



吳京及易烊千璽主演的《長津湖》大收近40億人民幣，目前電影仍在熱映中。（豆瓣圖片）

早前微博官方帳號在上月23日及30日分別貼文，先指出「發現有部分粉絲群體在網路上拉踩引戰、宣揚抵制，惡意組織召集線民發動圍攻、尋釁滋事，站方對於此類行為予以堅決反對和嚴厲打擊」，及後再貼文「《長津湖》《我和我的父輩》等影片未映先熱，部分粉絲群體及娛樂自媒體號在網路上拉踩引戰、宣揚抵制、號召舉報。站方重申，對於飯圈互撕行為堅決採取「零容忍」態度。」最終微博官方處罰了2903個微博帳號。

其中中國傳媒「深焦」（DeepFocus）以「粗製濫造的主旋律，到底獻給誰看？」為題，批評電影斥資高達13億人民幣兼兩年的拍攝時間，但成果差強人意，從影片製作水準、歷史還原度及票房是否具有水分等角度提出質疑：「製作粗糙、趕工痕跡明顯，在『光榮完成任務』和『讓觀眾滿意』的抉擇前，製作團隊選擇了前者。」結果「深焦」這篇評論遭到檢舉而遭刪走，官方微信亦遭禁言15天。然而有被罰的微博帳號表示：「什麼也沒幹就被禁言了，呵呵。」，但官方此舉獲得不少網民支持。

易烊千璽在戲中飾演七連炮排戰士，伍千里的弟弟。（豆瓣圖片）

而曾任《中國商報》首席記者的羅昌平在本月6日在微博發文，指電影中備受熱議的「冰雕連」根本就是「沙雕連」（「傻X」諧音，意指愚蠢）。雖然羅昌平在發文翌日已經即時道歉，但其微博帳號隨即消失。最終公安機關接到舉報後，以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪將羅昌平刑事拘留。其後共青團微博及《解放軍報》亦公開指摘，指「污蔑抗美援朝先烈，我們不答應」。