雙十節｜兩岸關係緊張之際　央視接連兩日發布解放軍演練影片

台灣10月10日慶祝「雙十節」，在敏感時刻，央視軍事當日發布「閩南海域陸軍合成部隊立體搶灘登陸」的影片，11日再發布「東部戰區戰艦近距反擊作戰演練」的影片，引發關注。



央視軍事10月10日報道，近日在閩南某海域，陸軍第73集團軍某合成旅組織搶灘登陸實戰演練，探索輕型舟艇遠距離航渡登岸的作戰模式。衝鋒舟速度更快，可搭載人員更多。

該旅將操舟手、突擊手、爆破手等不同專業人員，編組多支小隊，分多批次搶灘，執行不同階段作戰任務。

11日央視軍事又播出影片，指日前東部戰區海軍某驅逐艦支隊，組織艦艇編隊進行對抗演練，其中紅方「太原艦」遭藍方「湘潭艦」導彈模擬攻擊。

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據了解，這場演練旨在提高艦艇在部分裝備受損下的作戰使用能力，檢驗和完善部隊快速反擊等應急處置能力。

值得注意的是，據台灣方面的統計，11日再有3架解放軍軍機進入台灣西南空域。而10月1日至5日，共150架次解放軍軍機進入台灣西南空域。

軍事專家宋忠平曾表示，解放軍要釋放的信號就是對「台獨」分子實施有效震懾，讓「獨派」深刻認識到，解放軍各軍兵種單獨作戰具備很強的作戰能力，同時也會有很強的聯合作戰能力。

值得一提的是，中共中央10月9日舉辦紀念辛亥革命110周年紀念大會，國家主席習近平發表講話時重申「和平統一」的方針，並強調「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場」。

習近平同時表示，「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。我們堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針，堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展。兩岸同胞都要站在歷史正確的一邊，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業。」