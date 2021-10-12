蔡英文雙十演說揚言加強防衛能力　胡錫進批「囂張且幼稚」

台灣總統蔡英文發表的雙十演說遭大陸多方批評。繼大陸國台辦回應後，《環球時報》總編輯胡錫進也批評蔡英文的雙十講話「很煽情，也故作強硬」。胡錫進還批評蔡英文揚言台灣要加強防衛能力「不僅囂張，而且幼稚」。



台灣總統蔡英文發表的雙十演說遭大陸多方批評。（Youtube@台總統府）

10月10日，胡錫進通過微博發表上述言論。胡錫進寫道，中國歷史上拔除過很多頑固的割據政權，這個國家的大一統傳統就是這樣形成的。

胡錫進還錄製了一段近4分鐘的短片。他在短片中形容，蔡英文的講話是「經過精心編導的、欺騙國際社會和島內民眾的表演」。

他說，蔡英文的演講充斥着「一邊一國」的論調，民進黨所做的是「根本性的背叛，這與他們早就不承認自己是中國人一脈相承」。

胡錫進認為，蔡英文的講話進一步展示了蔡英文政府的狹小格局，和一條路走到黑的偏執狂妄，「他們自我放棄了戰略調整權，把自己投入到只能滿足短期私利、從長遠看毫無勝算的政治賭博中，並且用一些花枝亂顫的政治辭藻使勁煽情。」

蔡英文在發表雙十演說時，強調歷經72年而成的「中華民國台灣」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

對此，大陸國台辦發言人馬曉光10月10晚間回應稱，這篇講話鼓吹「台獨」、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實，以所謂「共識、團結」為幌子圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀「獨」挑釁張目。