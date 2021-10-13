台陸軍司令率團赴美會高層　台國防部長否認密訪：年度必要性碰面

美軍在台灣協助訓練台軍消息曝光後，10月11日引述美國消息人士報道，台灣陸軍司令徐衍璞將率團赴美，並在華盛頓和夏威夷會見美國軍方高層。對此，台灣國防部長10月12日在立法院受訪時表示，這不是什麼密訪，「之前他（徐衍璞）有跟我報告，這是年度性必要碰面的一個場合。」



據台灣《聯合報》10月11日報道，美方人士證實徐衍璞日前悄悄率領陸軍司令部、戰訓、計劃處處長與翻譯多人，計有一名上將、兩名少將與五名上校，10月9日出發赴美，主要行程是前往華盛頓參與年度固定的美國陸軍協會年度會議兼展覽會，將會見美國國防部高層。

據美方人士透露，徐衍璞還將轉往夏威夷出席美台「陸威」年終會議，與美陸軍太平洋地區司令弗林上將（Charles Flynn）就明年雙方軍事交流合作業務交換意見，同時將會見印太司令阿奎利諾上將（John Aquilino）。

每年在華盛頓舉行的美國陸軍協會年度會議兼展覽會，除有密集針對美軍未來發展的論壇與專題演說外，各國軍火商也把握機會，展示先進或具有潛力的陸軍裝備，堪稱是北美最大規模的年度地面防務裝備博覽會。

「陸威」則是台灣陸軍與美軍事合作交流業務的代稱，美軍在台協訓的特戰人員均由印太司令部派出，負責訓練台陸軍特戰及兩棲人員。

這項台美「陸威」年終會議可望檢視兩軍既有合作成效，尤其近期美軍在台協訓部隊受到國際媒體關注，明年美台陸軍會否有新交流合作計劃，值得觀察。

台灣國防部長邱國正10月12日在立法院受訪時表示，這不是什麼密訪，「之前他（徐衍璞）有跟我報告，這是年度性必要碰面的一個場合」。台軍今年首度缺席本月10日在美舉行的美台國防工業會議，未按往例派遣軍備副部長出席，而由台灣駐美軍事代表團派員與會。

邱國正說，美台國防工業會議是完全考量疫情，若有高級將領去的話，可能因為疫情要隔離。「我們經過評估以後，國防工業會議這一回就沒有派人去，但有代理人。」

針對「美特種部隊在台秘密訓練台軍」的消息，中國外交部發言人趙立堅10月8日回應稱，美方應停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將採取一切必要措施捍衛主權和領土完整。

趙立堅在回應有關提問時表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，「斷交、廢約、撤軍」三原則是中美建交的前提。

趙立堅強調，美方應充分認清涉台問題的高度敏感性和有關問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。趙立堅警告稱，中方將採取一切必要措施捍衛主權和領土完整。