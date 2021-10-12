「哈佛北京書院」遷往台北　項目主任指合作中國大學態度不再友好

美國哈佛大學學生刊物《The Crimson》報道，該校與北京語言大學合辦的「哈佛北京書院」，將自明年起改為與台灣大學合作，並且改名為「哈佛台北書院」。

報道引述項目主任劉力嘉教授（Jennifer L. Liu）稱，事件因中國方面提供的環境與條件不符合所需，因此決定遷往台灣，並認為與中美關係惡化有關。



哈佛大學與北京語言大學合辦的「哈佛北京書院」，將自明年起遷往台北。（哈佛大學網站）

據介紹，該項目為哈佛大學的暑期中文進修計劃，在每年6至8月讓哈佛大學學生在北京進行每天5小時的語言課程，會安排一系列的社會與文化交流活動，包括打麻雀、學習中國音樂、還有遊歷長城，頗受好評。但劉力嘉稱，合作方北京語言大學近年來逐漸態度不再友好。

例如在7月4日美國獨立日，哈佛大學的學生以往都會舉行簡單聚會，惟北京語言大學自2019年起禁止有關的活動，稱哈佛大學的師生不可在當天舉行任何與該節日有關的聚會。此外，北京語言大學在提供所需要的教室和宿舍等方面亦日益刁難，無法容納參與項目的所有哈佛大學學生，變成安排兩幢品質參差不齊的宿舍，學生被迫要分開住，又或者要學生住進旅館。

哈佛大學改為與台灣大學合作舉辦暑期中文進修計劃，並且改名為「哈佛台北書院」。（Facebook圖片）

劉力嘉重申，雖然合作對象有變，但哈佛大學學生的權益與學習不受影響。哈佛大學校方亦強調，其海外中文課程雖然從北京遷往台北，但是課程內容同樣嚴格，學生將可以住進台大附近的現代化學生宿舍，探索充滿活力與多元的台灣文化。