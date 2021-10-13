外交部副部長：習近平曾明確就孟晚舟事件要求拜登儘快妥善解決

中國外交部副部長樂玉成日前表受中國國際電視台（CGTN）訪問，談到華為副董事長孟晚舟回國一事，他表示黨和政府在孟被扣三年期間時刻牽掛，習近平主席親自關心，早前中美兩國元首通電話時，更有明確就該事件「做工作」，要求美方盡快妥善解決。



樂玉成稱，孟晚舟得以回國，是經過中國政府的不懈努力，尤其是孟晚舟在中國國慶前夕平安歸來，是獻給祖國生日最好的禮物，「有網友說得好，孟晚舟是因為中國的崛起而被拘押，也恰恰因為中國的崛起而獲釋。」

孟晚舟回國，大批支持者在深圳機場迎接。（請點擊圖集瀏覽）：

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樂玉成並強調，孟晚舟得以回國，除去的不僅是電子腳鐐，「而是霸權和脅迫的枷鎖，它表明中國人民前進的步伐是阻擋不了的，任何羈絆終將被清除。」樂玉成提到阿爾斯通前高管皮耶魯奇稱孟晚舟事件將有望成為歷史性的轉折點，鼓舞更多國家對霸權強權進行抗爭，「我認為他說的是對的。」

據了解，習近平最近一次和美國總統拜登通電話是在9月10日，約兩星期後孟晚舟就離開加拿大返回中國。

孟晚舟抵達深圳機場，獲大批支持者熱烈歡迎。（請點擊圖集瀏覽）：

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事實上，孟晚舟返抵中國，在深圳機場發表簡短講話時，亦兩次提到習近平，「作為一名普通的中國公民，遭遇這樣的困境，滯留異國他鄉三年，我無時無刻不感受到黨、祖國還有人民的關愛與温暖。習主席關心我們每一位中國公民的安危，同樣也把我的事情掛在心上，讓我深受感動。我也感謝在這個過程中，所有相關部門對我的鼎力支持和幫助，他們堅定地維護了中國企業和中國公民的正當權益」、「我們堅決擁護以習主席為核心的黨中央，忠於自己的國家，熱愛自己的事業，在政府的管理規則下努力發展好企業，為國家、為社會多做貢獻。」