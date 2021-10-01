孟晚舟回國｜歐盟加拿大代表在聯合國與中國激烈爭論

中國代表與歐盟、加拿大的代表在聯合國就新疆、香港問題和孟晚舟事件展開激烈交鋒，中國代表火力全開，駁斥歐盟加拿大對中國的攻擊。



9月30日，第76屆聯合國大會第三委員會舉行一般性辯論。針對歐盟、加拿大就涉疆、涉港問題和孟晚舟事件對中國進行攻擊，中國常駐聯合國副代表戴兵予以駁斥。

據中國常駐聯合國代表團網站消息，中國常駐聯合國副代表戴兵強調，中方堅決反對個別國家對中國內部事務指手劃腳，基於虛假訊息和偏見對中國無端指責，奉勸歐盟和加拿大不要混淆視聽，錯上加錯。

戴兵指出，涉疆問題的本質是反暴恐、反分裂問題。中國新疆地區已連續4年半多沒有發生暴恐案件。

過去數十年，新疆維吾爾族人口從555萬增加到1,160萬，人均預期壽命從30歲提高到72歲。當前新疆社會穩定，經濟繁榮，人民安居樂業，人權保障水平不斷提高。

戴兵強調，，新疆的大門向世界敞開，中方歡迎聯合國人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）訪華。事實上，中國已經8次接待人權高專訪問。這種訪問應是友好訪問，而不是什麼所謂「調查」。

對香港問題，戴兵強調，香港國安法實施以來，一年半前的動盪局面已不復存在，社會重回正軌，正義得到伸張。

「任何對香港國安法的攻擊抹黑都改變不了這一客觀事實，也阻擋不了香港由亂轉治、由治及興的大勢。」

戴兵質疑稱，少數西方國家濫用聯合國平台，將人權問題政治化，從不審視自身人權劣跡，赤裸裸地搞雙重標準。

「為何他們一邊毫無證據地抹黑新疆『種族滅絕』，一邊頑固阻撓他們在北京的外交官應邀訪問新疆。這是何等的虛偽與諷刺！」

針對孟晚舟案，戴兵指出，孟晚舟事件是一次徹頭徹尾的政治迫害。美國、加拿大所作所為是最典型的任意拘押。

反觀康明凱（Michael Kovrig）、斯帕弗（Michael Spavor）案，兩人在中國境內從事危害中國國家安全的犯罪行為，兩人對犯罪事實供認不諱。孟晚舟事件與康明凱、邁克爾案件性質完全不同。」