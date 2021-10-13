「甘肅定西發生8.3級地震」引恐慌　為中國地震局10月第二次誤報

周三（13日）晚，一則「甘肅省定西市臨洮縣發生8.3級地震」的預警信息，引發了不少民眾的恐慌情緒。

據了解，這是繼本月「四川瀘州納溪區發生8.1級地震」後的再一次誤報。



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晚上近7時，四川、甘肅等地有民眾透過手機或電視，收到「甘肅省定西市臨洮縣發生8.3級地震」的預警信息。有信息內容顯示，「地震波已到達本地，強烈有感」。

事件引發大批網民的恐慌情緒：

「還好不是真的，不然真的太慘了」。



「在四川的我和室友差點被甘肅的地震預警嚇到直接從六樓跳下去」。



「人心惶惶的，今晚睡不著了，我在臨洮」。



對此，甘肅省地震局通報指，部分華為等品牌手機用戶及機頂盒收到一條關於「甘肅省定西市臨洮縣發生8.3級地震」的地震預警信息。經核實，「我省定西市臨洮縣在該時間段內未發生地震事件」，具體情況正在進一步核實中。 ​​​

成都高新減災研究所亦發文回應，該地震預警為誤報，這是中國地震局地震預警技術再次誤報8級地震，「值得強調的是，該預警誤報與減災所無關。」

據了解，中國地震局與成都高新減災所使用的地震系統及軟件不同，本月連續2次誤報均為中國地震局地震官方系統軟件，而成都高新減災所預警軟件自運行10年來從未發生誤報。

10月5日，一則「四川瀘州納溪區發生8.1級地震」的地震誤報引發廣泛關注，四川省地震局曾就此事致歉。