大陸海協會副會長：若武統台灣　一定是受台獨和外國勢力所逼

台海局勢緊張，針對兩岸關係走勢，外界分析頗多。近日，海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫表示，希望台灣民眾能夠理解大陸方面「不承諾放棄使用武力統一」的立場，這一立場絕不是針對台灣同胞，而是針對外國勢力干涉和「台獨」勢力分裂圖謀。他表示，若大陸武統台灣，那麼一定是被「台獨」和「外國干涉勢力」逼出來的。



據台灣《中時電子報》10月17日報道，第五屆兩岸關係天府論壇16日在四川宜賓舉行。孫亞夫在論壇上發言時指出，團結台灣同胞，要繼續開展經濟、文化、社會等方面的交流合作，增進共同的經濟利益、強健的文化紐帶、深厚的同胞感情，還要爭取他們理解大陸方面解決台灣問題的立場、原則、主張和政策，使他們不至於陷入歷史誤區。

孫亞夫說，首先這是國家主權和尊嚴問題。一個主權國家有權採取必要的手段包括軍事手段，來維護國家主權和領土完整。台灣問題是解放戰爭的遺留問題，1949年後兩岸之間長期處於軍事對峙狀態，不時發生武裝衝突。

1955年中美大使級會談開始後，美國即要求中國政府只能用和平方式而不能用武力方式解決台灣問題。孫亞夫說：「這涉及國家主權和尊嚴的問題，我們沒有義務向美國作出這種承諾，這實際上是不承諾放棄使用武力的由來」。採取武力方式，將是最後迫不得已作出的選擇。

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孫亞夫指出，大陸方面不承諾放棄使用武力，也是戰略考慮，針對三個方面：一是台灣當局一直拒絕與大陸方面進行和平統一談判，和談統一的前景一直不明朗；二是長期以來台灣存在台獨問題；三是美國始終向台灣提供所謂「安全保護」，不斷向台灣出售軍事裝備，利用台灣問題對中國大陸進行遏制。「在這三種情況下，我們不能承諾放棄使用武力」。

孫亞夫強調，為了使台灣民眾能夠理解大陸方面不承諾放棄使用武力的立場，從1995年以來大陸方面就反覆宣傳，不承諾放棄使用武力決不是針對台灣同胞，而是針對外國勢力干涉和台獨勢力分裂圖謀的。2008年後，大陸方面還多次倡議協商建立兩岸軍事安全互信機制，以利於穩定台海形勢、減輕軍事安全顧慮，以利於為和平統一創造條件。但這一倡議未被台灣當局接受。

孫亞夫表示，這幾年台海形勢發展愈趨複雜嚴峻，台獨勢力掌握著台灣政權，美國利用台灣問題加緊對中國大陸進行軍事威脅，使得發生台海戰爭的可能性增大。孫亞夫說：「這說明我們絕不承諾放棄使用武力的戰略考慮是必要的，是有遠見的，是實現和平統一的後盾，是最終完成國家統一大業的堅強支撐」。

孫亞夫表示，可以肯定地說，如果有一天大陸方面使用武力方式解決台灣問題，那一定是被台獨勢力和外國干涉勢力逼出來的。

孫亞夫強調，只要台灣民眾轉變對和平統一的看法，支持和平統一，台灣政黨政治的面貌就會改變，台灣政治生態就會改變，外國勢力武裝干涉就沒有任何理由，實現和平統一就有了確定的明朗前景。這是避免台海戰爭，爭取和平統一，最有效的途徑。

孫亞夫表示，真心希望台灣民眾能夠認真想想大陸方面的想法，能夠為自身和子孫後代福祉着想，能夠為台灣未來前途着想，為兩岸關係和平發展與國家和平統一做一些有益的事情，千萬不要走入歷史誤區。