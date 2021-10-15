台海局勢｜解放軍軍機繞台引關注　台陸委會「準戰爭」發言惹議

解放軍在10月1至4日期間合共派出，194架次軍機繞台。台陸委會主委邱太三日前坦言，已達到「準戰爭」狀態佈局，引發各界熱議。對此，邱太三周五（15日）強調，是達到「準戰爭狀態佈局」，不表示是「準戰爭」，「沒有人希望戰爭」。



陸委會主委邱太三強調，只是達到準戰爭的狀態佈局，不是準戰爭。（中央社）

綜合台媒《聯合報》報道，台陸委會主委邱太三周四（14日）出席上市櫃公司協會「東方領袖講座」，就新情勢下的兩岸經貿展望發表主題演講。針對10月初解放軍機巡航台灣架次破紀錄，邱太三認為，10月1日到4日，大陸軍機超量的架次，侵擾台「航空識別區」，已經達到「準戰爭」狀態佈局。

至於北京此舉用意何在，邱太三分析，除了正值大陸「十一」，以及兩岸情勢因素外，美國當時在台灣東南側與英、日、新西蘭、澳洲、加拿大等國進行聯合軍演，顯然是有其針對性。

然而，邱太三的發言引起各界熱議，台防長邱國正15日表示，不對邱太三的說法作評論，但強調「我們不啟戰，但每天都在備戰。」

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對此，邱太三15日強調，以10月1日到4日解放軍巡航台海的狀況，機數跟種類跟過去完全不一樣，看起來有一點是佈局型態的演練，「各界也有很多專家認為達到準戰爭狀態佈局，但倒不是說是準戰爭」。

邱太三指出，如果解放軍機一架或兩架偵察機飛到台灣這邊，事後的判斷應該是做情資的蒐集，對台灣來講比較沒有立即的危害性，如果是轟炸機，則可能會認為是在做演訓，但如果大量架次，當然會針對對岸可能的目的，做事後的分析。

至於台灣是否也要進入準戰爭狀態因應？邱太三表示，「沒有」，兩岸、台海和平穩定，不是隻有兩岸關切，也是國際社會關切的事項，「沒有人希望戰爭」。