中俄海上聯合軍演期間　美驅逐艦駛入禁航海域遭警告驅離

10月15日，俄羅斯國防部發布消息稱，美海軍驅逐艦駛入中俄聯合演習火炮射擊禁航海域，俄海軍反潛艦立即對其進行警告驅離。



俄國防部在一份聲明中說，15日下午，美海軍驅逐艦「查菲」號接近俄羅斯領海並「試圖跨越國界線」。在附近巡邏的俄海軍「特里布茨海軍上將」號反潛艦立即警告美艦停止行動，並提醒對方，它所處的水域因中俄海上演習舉行火炮射擊目前處於禁航狀態。

聲明說，「查菲」號在收到警告後不但沒有改變航向，反而升起信號旗、準備讓甲板直升機起飛，從俄羅斯「特里布茨海軍上將」號大型反潛艦上拍攝的畫面中，甚至能看到站在敞開的艙門旁的傘兵。「特里布茨海軍上將」號反潛艦對「查菲」號進行了驅離。最終，「查菲」號在距離俄艦不足60米時改變航向。

俄方稱，整件事件持續約50分鐘，地點位於俄羅斯彼得大帝灣附近海空域。當晚，俄國防部國際軍事合作總局召見美國駐俄羅斯大使館武官。俄方向美方表示，美軍「查菲」號驅逐艦的行為極不專業，嚴重違反了1972年《國際海上避碰規則公約》和1972年蘇聯和美國達成的《關於防止公海及其上空意外事件的協定》。

10月14日下午，中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習在俄羅斯彼得大帝灣附近海機動、聯合反潛等科目展開演練。此次演習在大變局、大疫情背景下舉行，中方萬噸級驅逐艦、反潛巡邏機等多型平台首次出國參演，雙方還將使用多種新型武器彈藥開展實際使用演練。

中國海軍研究院研究員張軍社表示，中俄這次海上聯演旨在鞏固發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，深化兩軍友好務實合作，錘鍊部隊實戰本領，增強兩國海軍共同應對海上安全威脅、維護地區和平穩定的能力。