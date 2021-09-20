俄媒：中國購36架俄製卡-52武裝直升機　配備075型兩棲攻擊艦

來自俄羅斯方面的消息指，中國海軍已確定向俄羅斯軍工企業訂購36架卡-52武裝直升機，合同金額約7.2億美元。



綜合網絡9月18日消息，中國軍方被指在8月份舉辦的「2021俄羅斯軍事論壇」上與俄方簽訂數億美元的關於海軍的採購合同，其中包括36架卡-52武裝直升機的訂單。

彼時俄媒指，這些卡-52將被裝備於中國海軍新近建造及服役的075型兩棲攻擊艦上。目前，075首艦海南艦已列裝，其餘2艘仍在進行海試、舾裝。海南艦已裝備數家直-8C艦載運輸直升機，尚未配備自產武裝直升機。

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值得注意的是，包括中國央視、鳳凰衛視在內的華文媒體近期前往俄羅斯卡-52開發商實地拍攝報道，被認為似乎更加佐證這種可能性。

俄媒還稱，這些卡-52的單價為2,000萬美元，36架合同金額為7.2億美元。相比之下，印度曾購買美製6架AH-64「阿帕奇」武裝直升機則耗資9.3億美元。

截至目前，中國軍方未明確表示購買卡-52﹐但畢竟中國海軍曾接觸過類似的可摺疊的共軸反旋翼（卡-28），且卡-52是俄軍專門為海軍研發，曾計劃裝備西北風級兩棲攻擊艦，只不過最終流產。

有分析指，未來3艘075可分別裝備12架卡-52，而每架卡-52可掛載24枚反坦克導彈。1艘075的12架卡-52共掛載288枚反坦克導彈，可對台灣軍隊地面裝甲力量形成巨大威脅。