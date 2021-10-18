美加軍艦首次聯合穿越台灣海峽　解放軍：嚴重危害台海和平穩定

最新衛星圖像顯示，10月15日，台灣海峽南口發現美軍一艘「阿利伯克」級驅逐艦和加拿大海軍一艘「哈利法克斯」級護衛艦。美國海軍第七艦隊隨後證實，正與加拿大海軍穿越台灣海峽。對此，解放軍東部戰區抨擊，「美加勾連挑釁、嚴重危害台海和平穩定」。



對於美加軍艦聯合穿越台灣海峽一事，東部戰區10月17日表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。東部戰區發言人、陸軍大校施毅譴責「美加勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣，嚴重危害台海和平穩定。」他表示，台灣是中國領土一部分。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

中國智庫「南海戰略態勢感知」10月17日在官方社交帳號公開消息顯示，「經記者求證，美國海軍第七艦隊新聞官方證實10月14日至10月15日，美國海軍杜威號與加拿大海軍温尼伯號聯合穿越了台灣海峽，與我們之前通過衛星影像的研判相一致。 ​​​」

「南海戰略態勢感知」衛星影像顯示，10月15日，台灣海峽南口發現美軍一艘「阿利伯克」級驅逐艦和加海軍一艘「哈利法克斯」級護衛艦正向北航行，推測正在聯合進行穿越台灣海峽行動。

「南海戰略態勢感知」特別提到，若以上推測屬實，這將是近年來美軍首次聯合他國軍艦穿越台灣海峽，手段進一步升級。

近期台灣問題被推上風口浪尖。中國大陸方面對於「統一台灣」表現出堅決之態。解放軍連日罕見大規模軍機繞台，周邊軍事演習頻繁。習近平月內強硬表態「祖國必須統一」。

對於蔡英文10月10日向外界表態「中華民國和中華人民共和國互不隸屬。」以及美高官日前仍與台灣代表互動，中國外交部副部長樂玉成警告，台灣是一張危險的牌，美方有些人違背一中承諾，不斷踩紅線，「切香腸」，打「台灣牌」，把中美關係的基石——一個中國的原則當牌打，就如同抱薪玩火一樣危險。

中國軍刊上線「對台聯合火力打擊」視頻（點擊大圖瀏覽）：

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樂玉成表示，台灣方面也不要甘願被人當牌打。自以為是「王牌」，到頭來只會淪為「廢牌」和「棄牌」。樂玉成說，任何搞「以台制華」、阻撓中國統一和復興的企圖終將失敗。中國統一和復興的進程是不可阻擋的。