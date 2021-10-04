傳美要求台積電交出機密數據　台學界：晶片荒迫美加速「反壟斷」

全球半導體行業遭遇產能緊張、晶片漲價已經一年，包括汽車在內的多個行業都嚴重受到影響，為了調查晶片缺貨的原因，美國商務部上周再次舉行半導體高峰會。外傳美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在會上要求台積電、三星等公司交出機密數據，否則將採取行動。

在國立台灣大學從事多年半導體相關研究的學者Jack接受《香港01》訪問指出，台積電等亞洲半導體製造商一直極力壓低成本，但晶片價格反而走高，疑故意壓低產量導致。面對日益嚴重的晶片荒，美國於是採取此舉加速「反壟斷」。



韓國《經濟日報》報道，美國要求相關企業在45天內，繳出公司相關數據，包括庫存、銷售及客户等商業機密，但這樣的要求將使這些企業陷入困境。業界人士表示，「向外界披露良率訊息，意味着公開自己的半導體技術水準，這類的訊息可能會導致代工廠在議價過程中處於不利位置。」

2021年諸多車企受困於「晶片荒」，因而被迫減少生產量。（路透社）

報道指，雷蒙多在會上宣稱，美國政府需要更多有關晶片供應鏈的訊息，以「提高處理危機的透明度，並確定導致短缺的根本原因」。當被問及若企業不願配合美國政府繳交數據，會如何處理時，他指會有很多方法能讓業者交出數據，「雖然不希望走到那一步，但如果有必要，我們必定會採取行動。」

晶片廠「多餘產能」待釋放？

Jack指出，美國此舉宏觀上看，是為了解決全球「晶片荒」的問題。他以台積電舉例，指台灣低廉的人力成本和加班文化創造了成本優勢，「同樣的崗位，台灣的薪水不到美國的一半」。這些亞洲半導體製造商，還疑似靠控制產量來維持價格升勢，「成本售價兩手抓」，創造出最大的利潤空間，但也加劇了全球晶片的供應和價格問題。

他認為，美國對於這些問題一直行動緩慢，但如今美國車用晶片嚴重缺貨，造成新車產量不足，很多幾年前的二手車比新車售價還要高，於是才迫切推出此舉來反制台灣、韓國晶片製造商的成本和價格壟斷，逼迫後者釋放產能、降低晶片售價。

此前有消息稱，美國曾敦促台積電在美國本土生產軍用芯片。（VCG）

美企製程落後 下一步恐要求技術數據？

Jack又指，英特爾以及美國最大、全球範圍僅次於台積電的晶片製造商格芯（GlobalFoundries），在先進製程的生產上都遭遇瓶頸，被台積電遠遠拋在後面，一直令美國政府感到擔憂。要想迎頭趕上，就一定要取得晶片製程中know-how的數據，加上美國軍用設備必須要使用美國本土製程，「Intel不能滿足需求的話，就肯定要打台積電的主意」。

他指出，雖然台積電近年不斷在美開設先進製程晶圓廠，但最終仍可能不敵壓力，將製程技術授權予美國廠商。美國屆時可能以國防需求為由，要求台積電授權仿製。