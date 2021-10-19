新冠肺炎｜上海染疫夫婦四處旅遊　「老年旅行團」致7省市現疫情

上海一對夫婦日前在自駕遊期間，於甘肅檢測新冠肺炎發現異常，但自行離開赴陝西西安遊玩，在西安檢出陽性，隨即被留院觀察，經省市疾控中心覆核陽性。

由於上述個案曾到訪內蒙古額濟納旗，該旗疫情指揮部安排對該對夫婦等一行8人在該旗行程中的接觸者展開調查，截至周二（19日）已確認5宗確診個案，尚有兩名個案檢測陽性正在覆核，該旗並宣布自當日上午9時展開全員核酸檢測。



據介紹，該對上海夫妻最初與另外5人組團從上海出發，在陝西西安時有一名本地人陪同遊玩，所有人已經先後確診。隨著全國多地開展排查，截至周二中午12時，相關感染鏈條已擴至陝西、寧夏、內蒙古、甘肅、湖南、貴州、及北京豐台區共7省市。

除了內蒙古新增的關聯個案，蘭州市城關區在接到夫婦旅遊疫情消息後，亦於周一（18日）開展新冠肺炎核酸檢測，發現張某及其5名親友呈陽性，其中張某及另外4人皆有赴內蒙古額濟納旗旅居史。貴州遵義18日亦通報一名1宗外省關聯確診病例，患者曾赴甘肅及內蒙古多個景區。

據此前報道，這次疫情的源頭是62歲女子閆某及其65歲丈夫，兩人均為上海某高校退休教師，他們於10月9日由上海搭航班先後抵達西安、甘肅、內蒙古等地，後又返抵西安。他們在上海、內蒙古檢測為陰性，但在甘肅檢測結果異常，並最終於西安檢出陽性結果，於周日（17日）確診。

此外，網傳北京豐台區恆富中街3號院、4號院現陽性病例，已封閉管理，而小區已有身穿防護服工作人員入駐。網傳照片顯示，社區張貼的豐台區疫情防控領導小組公告指出，封閉期間居民只進不出，而解封時間根據形勢研判另行通知。當地傳媒《北京青年報》從社區附近店舖處獲悉，有關消息屬實，周邊店舖正在緊急消毒。

據國家衛健委消息，內地18日新增25宗確診個案，其中9宗為本土個案，包括陝西西安5宗，內蒙古錫林郭勒盟2宗，湖南長沙1宗，寧夏銀川1宗。另外新增無症狀感染者19宗，其中本土2宗，分別在雲南德宏傣族景頗族自治州及陝西西安。