內地多地取暖用煤價格漲逾2倍　專家：農村今冬或大量燒柴燒秸稈

今年以來，因發電需求旺盛，國內煤炭價格一直上漲，連帶使取暖用煤價格上漲。近日，內蒙、甘肅等地不少居民表示，今年冬季取暖用煤價格上漲，甘肅省煤價同比翻倍，內蒙巴彥淖爾市煤價最高達到去年同期價格的三倍。

有專家表示，如果煤炭價格持續在目前的水平，在今年冬天，傳統、便宜的採暖方式可能在農村又會大量出現，比如燒秸稈、燒柴等。

國家發改委19日則表示，將依法干預煤價，促進煤炭價格回歸合理區間。



內媒《極目新聞》19日報道指，家住內蒙巴彥淖爾市的一名居民表示，他家剛買回4噸用於今年冬季的取暖用煤，價格為2000元（人民幣，下同）一噸。該居民說：「去年一樣的煤是一噸800塊，品質差一點的600塊每噸。我50歲了，之前從沒見煤價漲至1000元以上。」

當地一個煤站的老闆稱，9月份煤炭進價800多元一噸，10月以來，從鄂爾多斯批發的煤炭價格已經漲至1900多元，「進價太高，老鄉肯定接受不了。這個月我就沒賣了」。

甘肅方面，在定西市渭源縣某鄉鎮政府工作的康先生表示，當地不少居民向他反映煤價漲幅較高的問題，此前一噸煤的價格為1000元，現在一噸煤的價格漲到了2400元。

今年以來，因發電需求旺盛，國內煤炭價格一直上漲，連帶使取暖用煤價格上漲。（中新社）

中國農村能源行業協會民用清潔爐具專委會秘書長任彥波表示，山西也有居民反映今年的蘭炭（品質相對較好的一種煤炭）價格上漲至去年的3倍。他又表示，如果煤炭價格持續在目前的水平，可能今年冬天傳統、便宜的採暖方式在農村又會大量出現，比如燒秸稈、燒柴等。

發改委：促進煤炭價格回歸合理區間

19日，國家發展改革委發文稱組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實施干預措施。

國家發改委表示，將充分運用《價格法》規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，確保人民群眾溫暖過冬。

此外，作為產煤大市的陝西省榆林市在19日舉⾏煤炭保供專題會議，推出煤炭限價措施。會議提出從當⽇下午起，轄區內煤炭銷售價格在同類煤種現有市場價格基礎上下調100元/噸。同時對保供續簽的四季度保供中長期合同價格作出限定，要求⺠營煤礦保供長協價格不超過1500元/噸，國有煤礦的保供長協價格不超過1200元/噸。