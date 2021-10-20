西安高校突遭近百名保安衝擊　校領導：董事為爭奪學校控制權

周一（18日），網傳近百名「身份不明人士」闖入陝西服裝工程學院，並有肢體衝突發生，引發廣泛關注。

對此，有學校高層透露指，事件是因學校董事們為爭奪學校的控制權所致。目前，警方已經介入調查。



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據《極目新聞》報道，這群「身份不明人士」實為保安。有學校工作人員稱，事發於18日凌晨2時40分左右，突然有數十名保安乘坐多輛車至學校門口，「有帶頭的說奉命來接管學校的安全保衛工作，還宣讀了學校相關人員的任免和保安換防的通知。」

該工作人員又表示，經過統計，來的保安有80人左右，目前，他們已經控制了學校大門出入口和監控室。

據多段網傳視頻顯示，深夜中一批人在學校門口發生爭吵，保安和其他人員發生肢體衝突，有警員在現場維持秩序；數十名安保人員白天在學校大門前列隊站立，一旁有工作人員在指揮。

陝西服裝工程學院表示，鑑於原保安公司服務協議已超期半年，決定安排新保安公司進駐校園。（微博）

事實上，根據陝西服裝學院17日發布的公告顯示，深夜趕至學校門口的人員應為學校新聘用的保安團隊。「鑑於原保安公司安保服務協議已超期半年，工作中存在諸多安全隱患。現決定終止原保安公司的安保服務協議，升級安保安防工作。即日起，安排新保安公司進駐校園，負責校園安保工作。」

有學校高層透露指，事件是因學校董事們為爭奪學校的控制權所致。此外，警方亦表示，事件是學校內部人員變動，不是惡意沖突，「跟社會上沒關係」。而截至目前，陝西省教育廳及當地警方均已介入調查，並進行協調工作。