山東單縣逾2000村民被「腦中風」？　背後或涉騙取藥物醫保資金

山東菏澤單縣萊河鎮崔口村，不少村民名下的城鄉居民醫保帳戶，近5年來都莫名出現多次腦中風的醫保結算記錄，包括剛滿5歲的兒童，常年在外務工的村民，甚至是已經與世長辭的長者。

崔口村多名村民聯名向《央廣網》反映問題，希望上級部門重視並徹查真相，找出背後是否有人騙取醫保資金。



不少村民都有「腦中風」的醫保結算記錄，且均在崔口村衛生室報銷結算。（央廣網）

逾2000名村民被「腦中風」

報道指，今年7月，崔口村村民陳士勇在單縣中心醫院接受急性闌尾炎手術，出院後到村衛生室繼續輸液治療，卻意外發現自己的城鄉居民醫保帳戶上無存款。他向單縣醫療保障局查詢，發現其醫保帳戶被多次盜用，「這兩年我長期在外面打工，沒在家，新農合（城鄉醫保）我始終沒有用過，並且我們家人都參與了新農合（城鄉醫保），都有各自的醫保帳號，所以我的家人不會用我的帳號去買藥的」。

陳士勇稱，自己沒有腦中風病史，但醫保結算清單顯示，他曾因患有腦中風，並多次在崔口村衛生室有過醫保結算記錄，他本人對此毫不知情。他此前投保的商業健康保險，也因為有腦中風醫保記錄而被拒賠，「參保之前，我本人沒有任何病狀。但保險公司給我打電話，說我的這個保單不能理賠，之前投保有個先前告示，其中就有腦中風不能參與投保，說我違背了先前告知」。

據他提供的醫保結算清單，2016年2月至2019年12月，他有過16次腦中風的醫保結算記錄，醫療機構名稱為崔口衛生室，經辦機構名稱為單縣醫保局。經查，他發現妻子、二弟、三弟等家人都有腦中風的醫保結算記錄，尤其是二弟已在外務工多年，從未在村衛生室求診。

除了陳士勇，崔口村超過2000名村民，同樣在不知情的情況下被「腦中風」，而且大多數都在崔口村衛生室報銷結算。有村民表示，一家9口都有腦中風的醫保結算記錄，包括年僅5歲的女兒，「這個小孩2011年出生，2016年3月22日就給俺寫的腦中風」。另有村民稱，母親今年3月去世，生前沒有腦中風，近幾年也沒有去崔口村衛生室求診取藥，但醫保記錄顯示她離世後還有48個醫保結算記錄，「從3月開始一直延續到今年6月。人都不在了，後續又有好幾十條腦中風的拿藥記錄。人都去世了，她不可能再去看病」。

多個鄉鎮均出現醫保帳戶被盜刷情況

不少村民擔心，腦中風的醫保結算記錄是否會影響村民正常的升學就業、參軍、保險賠付等，並關心醫保帳戶被盜刷的背後，是否有人騙取醫保資金。據單縣相關部門初步排查，崔口村逾2000名村民起碼有37000多條醫保結算記錄有問題，類似情況更在其他村莊出現。

陳士勇表示，事發後他曾質問崔口村衛生室負責人朱愛菊，對方解釋稱是因為醫保系統出錯，又向他送禮要他不要聲張。同時，村衛生室的上級單位萊河鎮衛生院的院領導，多次找陳士勇希望私了。

崔口村衛生室法定代表人劉夫華自稱常年在外打工，平時負責衛生室的是妻子朱愛菊。劉夫華稱，自己一家也莫名其妙出現腦中風醫保結算記錄，又聲稱要將該縣有關部門告上法庭，「我們只是輸入藥名，直接就報銷了。其他所有的程序，我們也看不到，什麼病名，我們操作不了。一個小小的診所，我們都不知道這是怎麼產生的」。

據劉夫華出示的行政起訴狀顯示，自2016年至2019年，村衛生室開出的處方與醫保報銷系統記載的不符，經查詢，被告的管理系統出現明顯錯誤，顯示疾病名稱為腦中風，佔比達到90%以上，經過核實腦中風疾病記錄達到37567條。

值得一提的是，醫保帳戶被盜刷也在其他村莊出現。單縣醫療保障局相關負責人李鵬證實，萊河鎮12個村衛生室中，有7個存在同樣問題，其他鄉鎮也有不同程度的盜刷情況，除了腦中風，還以器官移植為名報銷結算。

公安機關介入調查

一個村莊出現大批「腦中風」患者實屬異常，對於醫保部門為何未及時發現並糾正一事，李鵬解釋，醫保部門每月只審核鄉鎮衛生院上報的醫保結算數據，不具體審核村級衛生室的相關數據，「鄉鎮所有的衛生室，醫保是統一結賬，報到鄉鎮衛生院，衛生院進行初審，給他們打個匯總單，再報到我們這邊。我們只審鄉鎮衛生院」。單縣衛生健康局主任科員鄭效坤透露，當地公安機關已介入調查，並對相關人員採取強制措施，查清背後是否有人騙取醫保資金。

中國社科院健康業發展研究中心副主任陳秋霖分析，調查的關鍵在於大量問題醫保結算記錄的背後，被盜取的藥物和醫保資金流向何方，「對於一些重大疾病，村醫就沒有處方權，他只能是（負責）一些常見病或者慢性病。關鍵要調查的是，在這個過程當中，村醫有沒有拿到錢，處方開出去以後，這個藥是誰給的。這裏面核心的還是信息化監管以後，有沒有預警分析的問題」。