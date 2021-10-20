海地黑幫綁架2名中國公民　知情人士：就是要錢，要價非常高

加勒比海島國海地早前發生的外國人綁架案引起國際關注，包括兒童在內共17名美國傳教士團體被黑幫綁架，並就每名人質索取高達100萬美元的贖金。

內地傳媒報道指出，事實上本月初亦有2名中國公民在首都太子港被同一個黑幫綁架，他們均為當地中資企業的員工。綁架案已經過去超過10天，但當事人至今仍然下落不明。



海地多年來政治動盪，治安欠佳、黑幫目無法紀。（美聯社）

據中國海地貿易發展辦事處（商代處）在10月8日發出的通報，當地時間10月7日上午，有2名中國公民被黑幫綁架，目前正在營救中。商代處同時提醒，在海地的中國公民進一步增強安全意識，做好必要防範，避免不必要外出，盡快撤離黑幫勢力猖獗地區。

知情的中國公民李康（化名）透露，涉事黑幫名為「400 Mawozo」，該2名中國公民是在乘車從海地城區前往城東的路上被綁架，還有一名海地籍司機。綁匪用槍頂著將3人從車上強行帶走，「他們公司已向商代處求助，也正與綁匪進行溝通，綁匪就是要錢，據說要價非常高。」

李康又稱，被綁架的2名中國公民年齡均為40多歲，其中一人更是他的浙江同鄉。他們已在海地工作多年，事發前是做管理倉庫的工作。

海地警方要荷槍實彈在街上巡邏。（美聯社）

報道提到，「400 Mawozo」在海地臭名昭著，前述17名美國傳教士團體也是被其綁架。

對於中國公民綁架案，商代處領保工作人員最新的回覆指，被綁架的2位中國公民來自溫嶺宏遠建設有限集團（海地），但目前解救具體進展暫不便透露。