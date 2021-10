海地傳教士被擄案　綁架已成「行業」　任何人上街都可能被擄

一群在海地工作的美國及加拿大傳教士團隊,連同兒童一共17人在10月16日於海地被綁架。報道指綁架相信涉及當地一個大型黑幫組織,當地政局不穩,治安持續惡化,綁架事件經常發生。



英國廣播公司(BBC)引述海地人權分析與研究中心(Center for Analysis and Research in Human Rights)指出,事件的綁架方式與當地一個名叫400 Mawozo的黑幫組織手法類似。一架載着傳教士與兒童的巴士被綁匪整架劫持,海地警方亦表示,相信事件是由400 Mawozo所為。

海地治安長年惡劣,特別近年政局不穩,令局勢更為緊張。海地前總統莫伊茲(Jovenel Moise)在7月被暗殺身亡,8月海地發生大地震,社會陷入混亂。

圖為10月17日,在海地太子港正在巡邏的警察。(Reuters)

綁架在當地並不罕見,在近年更成為某種「行業」,從兒童到街頭小販、傳教者和商人,每個人都可以成為目標。學生上課會在街上被綁架,街頭小販在叫賣也會被脅持帶走。當他們發現被綁者錢包一無所有時,有時會要求被綁者賣掉家裏的物品,如收音機和雪櫃。

太子港部分地區,包括綁架發生的地方十分危險,許多街道已被幫派佔領,過去熙熙攘攘的街道幾乎被廢棄,即使白天也很少人冒險外出。

在4月有7名神職人員,包括兩名法國人在太子港附近被綁架。事件被指是400 Mawozo所為,約20天後,他們所屬的教會宣布他們已獲釋,但沒有具體說明是否已支付贖金。

這次的綁架事件,涉及的教會是援助組織基督教援助部(Christian Aid Ministries),他們在當地主要協助當地兒童,捐贈並提供食物、衣服及住所。《華盛頓郵報》報道指他們一個職員被綁架時,曾透過社交媒體求救。