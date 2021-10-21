李雲迪涉嫖｜內地嫖娼不犯罪？　官媒：或處十至十五日拘留並罰款

內地鋼琴家李雲迪涉嫌嫖娼，被北京警方行政拘留。官媒《法治日報》發文指，嫖娼行為在內地雖不構成犯罪，但或會遭受治安處罰。



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《法治日報》引述北京鵬凱律師事務所主任張仲凱律師指，雖然嫖娼行為在內地不構成犯罪，但可能會遭受治安處罰。

張仲凱律師指，根據中國治安管理處罰法規定，賣淫、嫖娼的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處五千元（人民幣，下同）以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。在公共場所拉客招嫖的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。

張仲凱律師稱，若嫖娼涉及以下情節，或構成犯罪。包括嫖宿幼女，若行為人明知是不滿十四周歲的幼女而與其發生性關係，不論幼女是否自願，均應依照刑法規定，以強奸罪定罪處罰。

「平安北京朝陽」通報指，李某迪涉嫖娼被行政拘留。（微博＠平安北京朝陽）

此外，明知自己患有梅毒、淋病等嚴重性病，卻賣淫、嫖娼的，依照刑法規定，涉嫌傳播性病罪，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。

《法治日報》指，作為公眾人物，崇德守法、潔身自好，以高品質、有價值的作品贏得公眾認可，方能走得長遠。娛樂圈不是法外之地，無論是誰，違法必懲。

北京市公安局朝陽分局周四（21日）晚上通報指，朝陽公安分局近日接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。對此，警方依法開展調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。