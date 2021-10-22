李雲迪涉嫖斷「錢」景：綜藝節目下架　代言被刪　涉一家文化公司

10月21日晚，北京警方社交賬號「平安朝陽」發布通報：近日，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。對此，警方依法開展調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。

經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。雖然朝陽公安並沒有通報嫖娼違法人員的全名，但目前關於「李雲迪嫖娼被拘」的話題已經登上了微博熱搜。



公開資料顯示，2000年，李雲迪獲得第14屆肖邦國際鋼琴比賽冠軍。2001年首登中央電視台春節聯歡晚會舞台，與德國DG唱片公司簽約併發行古典音樂專輯《肖邦精選》，2003年發行專輯《李斯特鋼琴精選集》，2004年發行專輯《肖邦諧謔曲與即興曲》，2005年發行專輯《樂聚維也納》，2006年發行專輯《肖邦李斯特第一鋼琴協奏曲》，2008年發行專輯《樂動柏林》，2010年發行專輯《肖邦夜曲全集》，2011年發行專輯《紅色鋼琴》，《李雲迪北京現場獨奏會》，2012年重返DG唱片公司併發行專輯《貝多芬:悲愴·月光·熱情》。

據《第一財經日報》報道，李雲迪參與錄製的綜藝《披荊斬棘的哥哥》多期視頻已下架。10月21日晚間登陸芒果TV輸入「李雲迪」後，已經無法找到任何與之相關的視頻。此外有消息稱，一些與李雲迪合作過的品牌方也開始行動了，此前李雲迪擔任某汽車品牌的代言人，目前與李雲迪代言相關的訊息在該汽車品牌的賬號已經消失。

同時，天眼查訊息顯示，李雲迪擔任主要股東的企業是新沂雲傳世紀影視文化工作室（有限合夥），李雲迪持股99%，關於該企業的年度報告，包括銷售額、利潤、納稅情況等，均選擇不公示。

業界分析，一些知名藝人獲利容易，代言和演出費用非常高，這就會使其飄飄然，繼而對自身缺乏管理，引發一系列的問題。名人作為公眾人物，更應該嚴於律己，給大家一個好的榜樣。一旦一個知名藝人出現巨大醜聞，不僅其自身受損，也使得與之合作的產業鏈者損失巨大，包括其參演的影視作品、綜藝節目和商業代言等都會受到直接影響，浪費了製作方的投入，也影響了其他合作者的正常發展。

今年以來，「飯圈」亂像近期頻頻被曝光，而粉絲集資、灰色產業鏈、藝人形象管理、天價片酬等問題都逐步浮出水面。

近期，國家廣播電視總局辦公廳發布《國家廣播電視總局辦公廳關於進一步加強 文藝節目及其人員管理的通知》明確指出：一，堅決抵制違法失德人員；二，堅決反對唯流量論，廣播電視機構和網絡視聽平台不得播出偶像養成類節目，不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目，選秀類節目要嚴格控制投票環節設置，不得設置場外投票、打榜、助力等環節和通道，嚴禁引導、鼓勵粉絲以購物、充會員等物質化手段變相花錢投票，堅決抵制不良「飯圈」文化；三、堅決抵制泛娛樂化，樹立節目正確審美導向，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美；四、堅決抵制高價片酬，嚴格執行演員和嘉賓片酬規定，嚴格片酬管理告知承諾制度。嚴肅懲戒片酬違規、「陰陽合同」、偷逃稅行為；五、切實加強從業人員管理；六、開展專業權威文藝評論；七、充分發揮行業組織作用；八、切實履行管理職責。