李雲迪涉嫖｜人民網預言星途黯淡　「朝陽大媽」揭發名人再次立功

10月21日晚，近日朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。警方拘捕賣淫違法人士陳某卉（女，29歲），以及嫖客李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。內媒及官媒均大肆報道﹐知名鋼琴家李雲迪正是當事人。



官媒「人民網」即晚於微博發布評論﹐題為「黑白琴鍵容不得『黃』」﹐內文稱：「這是因為，李雲迪的公共形像一向良好，給人的感覺除了才華橫溢，還風度翩翩，彬彬有禮。誰能想到這樣的青年才俊也會犯傻，一向是青年榜樣的鋼琴家也會犯法？」

該網更稱：「經此事件，李雲迪不僅塌了人設，毀了口碑，星途也會黯淡下去，再難有昔日的榮耀和風光。」

張耀揚、高虎、尹相傑均曾遭舉報

另據「中國文化管理協會網絡文化工委」微博稱﹐從2014年開始，李代沫、張元、寧財神、張耀揚、高虎、尹相傑、王學兵、張博、黃海波和王全安等，均遭北京朝陽群眾舉報，後被警方查處。

「中國文化管理協會網絡文化工委」的登記管理機關為民政部，黨建領導機關為中央和國家機關工委﹐組織宗旨為：「經批准協助政府部門組織製定、修改文化行業的國家標準和專業標準以及文化行業的推薦性標準，推進標準的貫徹實施。」

北京朝陽區治安志願者「朝陽群眾」近年屢被指協助警方破案﹐更被戲稱為「世界五大王牌情報組織」之一﹐與美國中央情報局、英國軍情六處、蘇聯克格勃、以色列摩薩德並列。

2018年﹐「朝陽群眾」成員王大媽憑發現某單人租戶每次總訂多份外賣飯盒，成功協助警方揭發一賣淫場所，因而獲警方表揚逾1300名「朝陽群眾」之一。