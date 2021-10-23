新冠疫苗｜專家指科興疫苗研究加強劑效果顯著　抗體滴度高時間久

內地多地已啟動新冠疫苗加強劑接種工作，北京協和醫院呼吸內科主任醫師徐凱峰受訪時稱，科興疫苗的研究發現，接種加強劑後，抗體滴度可以迅速升到高水平，並且在6個月後多數還保持陽性滴度，抗體陽性率為61%至66%。



徐凱峰指出，接種疫苗後6個月，雖然可以達到很好的陽性率和保護作用，但研究發現，6個月後，抗體滴度和注射後相比，均有顯著下降，陽性率下降至16％至35%。徐凱峰稱，新冠疫苗並非一勞永逸，確實需要注射加強劑，「第三針並非簡單重復，抗體反應滴度高時間久。」

科興疫苗研究發現接種加強劑後抗體滴度可以迅速升到高水平。（視覺中國）

徐凱峰表示，為探討如何打好第三針，科興疫苗此前已分4組進行對比研究，發現2劑注射後6個月左右，抗體滴度明顯下降，但第3劑之後抗體滴度可以迅速升到高水平。另一方面，研究亦發現，第三針注射6個月後，多數還保持陽性滴度，抗體陽性率為61%至66%。

徐凱峰最後，可以預見，6個月後注射第3劑，不僅可以獲得更高的抗體滴度，在隨後的6個月中可望保持較高的陽性水平。徐凱峰並強調，國產滅活新冠疫苗的預防效果非常確切，對Delta變種病毒也有高達70%的防護效果，對重症和危重症風險具有較強的預防作用。

據不完全統計，北京、廣東、浙江、湖北等17個省區市已陸續開啟加強劑接種工作。早在9月份，浙江、河南就率先啟動接種加強劑，隨後，北京、廣東、湖北、福建、安徽、廣西、江蘇、山東、海南、山西、陝西、貴州、黑龍江、遼寧、西藏等地也陸續跟隨。