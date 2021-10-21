新冠疫苗｜研第3針加強劑全打復必泰　孔繁毅︰Delta抗體比科興強

全球新冠肺炎疫情持續，如何找出有效的預防方法為當務之急。疫苗顧問專家委員會成員、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今日（21日）於港台節目表示，港大正進行新冠疫苗「溝針」研究，所有參與研究的人士，全注射復必泰疫苗，作為第3針加強劑，因復必泰疫苗對Delta變種病毒的保護力，較科興疫苗高。

孔亦指，觀察到一半的研究對象，於接種第二劑疫苗的半年後，抗體水平跌至低水平，建議所有曾接種疫苗的人士，均需再打加強劑，「但科興較為迫切，復必泰出年先要接種。」他亦預料，若長者接種率提升，政府將於短期內，制定第3針加強劑方案讓市民接種。



孔繁毅指，所有參與研究的人士，全注射復必泰疫苗，作為第3針加強劑。（資料圖片／羅君豪攝）

孔繁毅指，港大正進行新冠疫苗「溝針」研究，強調整體上安全有效。而研究對象主要是免疫系統受損的人士，包括曾接受移植手術、接受癌症化療，以及正服用生物製劑或類固醇的病人等。他指，所有參與研究的人士，全注射復必泰疫苗，作為第3針加強劑，並採用肌肉注射及皮內注射分別各一半，以觀察抗體水平會否有不同差異。

孔又指，因復必泰疫苗對Delta變種病毒產生的抗體，較科興疫苗強，即使免疫系統受損的人士接種，其整體中和抗體亦表現佳。但他亦強調「唔代表科興唔得」，指科興疫苗屬滅活疫苗，依靠抗原產生保護力。惟目前科興疫苗的抗原為「武漢第一代」，認為若科興疫苗若採用最流行的Delta變種病毒作為抗原，相信效果會更為理想。

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孔續指，觀察到一半的研究對象，於接種第二劑疫苗的半年後，抗體水平跌至低水平，甚至為接近陰性的情況，尤其科興疫苗的下跌速度，比復必泰疫苗快。他建議，曾接種科興或復必泰疫苗的人士，均需再打加強劑，「但科興較為迫切，復必泰出年先要接種。」

冬天即將來臨，有利新冠病毒傳播。孔關注長者的接種情況，指70歲以上的長者接種率僅約三成，呼籲他們盡快接種疫苗。他預料，若長者接種率提升，政府將於短期內，制定第3針加強劑方案讓市民接種。

問到以色列一名從歐洲入境的人士，驗出AY4.2病毒株，即「Delta+」變種病毒。孔繁毅指，Delta+的刺突蛋白新增兩個變異，但由於現時外地回港的人士，並無感染該病毒株，因此本港對該病毒株的認識較少。英國已有科研人員相信，Delta+的傳播力較高，更可能影響疫苗的保護效果，但暫時未有證據顯示其破壞力較大，認為仍有待更多具影響力的數據才能進一步了解。