新冠肺炎｜陝西首兩名確診者均染Delta　與內地同期疫情無關聯

內地新冠肺炎疫情反彈，據國家衛建委通報，內地周五（22日）新增38宗本土確診個案。

另外，陝西省疾控中心周六（23日）公布了，今波疫情首兩名確診患者的基因測序，二人均感染Delta變異株。



陝西西安市民做核酸檢測。（新華社）

據陜西省疾控中心通報，陜西省疾控中心10月17日淩晨，接到陜西新增的2宗外省核酸檢測陽性遊客個案的標本後，便展開了覆核及啟動病毒全基因組測序工作。18日凌晨1時，鑑定兩名患者均感染Delta變異株。

通報指，本輪疫情前，陜西本土個案中無Delta變異株型別，兩名患者與近期陜西省接收的境外輸入個案的病毒基因組同源性較低，無關聯性。

此外，該兩名患者所感染的Delta變異株，與同期內蒙古二連浩特疫情、新疆霍爾果斯疫情的毒株無關聯性，為一輪新的疫情。

據早前報道，該兩名患者為62歲女子閆某及其65歲丈夫姜某，兩人均為上海某高校退休教師。二人10月9日由上海搭航班先後赴甘肅、內蒙古、陝西等地旅遊。

10月15日，兩人在甘肅嘉峪關的檢測結果異常，當地通知二人原地等候，但兩人卻自行離開，並於翌日在陝西西安接受核酸採樣檢測後，自行前往大雁塔、大慈恩寺遊玩。10月17日，二人於陝西西安確診新冠肺炎，目前正在西安市第八醫院診治。