李雲迪涉嫖︱外媒關注中國娛樂圈整治　BBC ：對不道德名人的警告

39歲的中國鋼琴家李雲迪涉嫌嫖娼一事引發廣泛關注，外媒關注的除了內地的輿論外也有近來內地對娛樂文化產業的整治。《紐約時報》指出，中國政府對藝術家採取了強硬立場，並且一直在努力「凈化」國家的文化環境，通常是為了追求政治目標。



英國廣播公司（BBC）則引述觀察人士說法，指中國最近加大對娛樂業的整頓力度，李雲迪的拘留被視為對其他「不道德」名人的警告。



李雲迪10月7日才在微博歡度39歲生日。（微博＠李雲迪）

10月21日中國鋼琴家李雲迪因嫖娼遭警方拘留，除在內地掀起軒然大波也引發國際媒體關注。《紐約時報》報道指出，李雲迪被拘留的報導迅速成為中國互聯網上討論最廣泛的話題之一，數十萬人參與其中，許多人對李雲迪被拘留表示震驚。

《紐約時報》寫道，中國政府對藝術家採取了強硬立場，並且一直努力「凈化」國家的文化環境，通常是為了追求政治目標。近幾個月來，當局一直在試圖控制中國喧囂的名人文化，並對名人崇拜和「飯圈」的危險發出警告。

該報道也引述紐約大學(New York University)研究中國法律體系的法學教授孔傑榮(Jerome A. Cohen)說法，指李雲迪嫖娼案件缺乏透明度。

BBC則在10月22日引述觀察人士說法，指中國近來加大整頓娛樂行業的力度，李雲迪被拘留將被視為對其他「不道德」名人的警告。

此外，外媒都在文中寫道，2000年當時年僅18歲的李雲迪成為贏得蕭邦國際鋼琴比賽冠軍的最年輕鋼琴家，並在2015年成為該賽事的最年輕評委，肯定其音樂成就。