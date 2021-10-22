李雲迪涉嫖｜廣州終止城市代言資格　中紀委：對黨和國家是損失

鋼琴家李雲迪涉嫌嫖娼，被北京警方依法行政拘留。廣州市文廣旅局表示，廣州市已於今日（22日）終止了李雲迪廣州城市形象代言人資格。



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另外，中紀委網站亦就李雲迪涉嫖一事發表文章指，李雲迪事件一爆出，很多網民表達了震驚、唏噓、惋惜。天才少年，國際鋼琴家，正處在事業巔峰，卻以這種自毀前程的方式謝幕。

文章表示，不同於空有外表、沒有作品的流量明星，李雲迪有過實打實的藝術成就。既然當了明星，就要承擔明星的責任，以如臨如履的謹慎對待公眾的信任。不僅要在藝術上付出巨大努力，在德行上也要有比常人更高的標準、更嚴的自律，把修煉道德品質當作一生追求。

文章稱，「琴彈得好，卻在道德操守上離了譜，跑了調。」德藝雙馨方能行穩致遠。浮躁會暗淡一個藝術家的光芒，沒有高的精神境界，不可能走向更高的創作境界。而觸碰道德法律底線，會把整個藝術生涯都轟然葬送。

文章又指，看著這些昔日「明星」陷落，批評之餘，又感到一絲惋惜，恨其不志。「他們為自己的錯誤付出了代價，可對黨和國家、社會來說，何嘗不是一種損失。」

文章強調，業精於勤荒於嬉。經歷了大風大浪，一路披荊斬棘，創造了一些輝煌，卻沒抓好自身修養。陰溝里翻船，懸崖邊剎不住車，前途盡毀，徒留空茫。有句話說「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一顆是什麽味道。」其實人生更像一本五線清晰的鋼琴譜，跟著譜子走，分清黑白鍵，不「離譜」不「跑調」，才能奏出圓滿樂章。