基辛格：沒有任何國家可支配整個世界　中美應共同迎接未來

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）在參加第三屆外灘金融峰會時稱，當今世界任何國家都不可能實現霸權，沒有任何國家擁有支配整個世界的潛力，中美兩國應共同迎接未來。



據中新社10月24日報道，基辛格稱，如果只從自身所在國家視角看待問題，拒絕以平等態度對待所有國家，就會形成一種危險——在危機開始積聚時，各方只從自身和局部的角度來理解局勢，讓對抗危險不斷增加。

他表示，「通過合作的方式，基於平等的理念，充分承認雙方在諸多領域中擁有共同的權利，這是我希望美中雙方未來重新展開對話時能夠達成的共識，並且之後在許多層面上能繼續推進。」基辛格認為，未來美中之間一定程度競爭固然無法避免，但兩國也需要在競爭中保持合作。

關於中美關係，中國駐美大使秦剛10月18日表示，中國和美國對於彼此間的差異，應本着尊重、包容的態度來溝通。但他指中美也擁有很多共通點，有共通的喜怒哀樂、都嚮往更美好的生活。他說中美是兩個大國，加起來共有17億人口，兩國和兩國人民如何相處，關乎全人類的前途命運。

近來，中美高層會晤的消息也備受外界關注。路透社10月21日引述知情人士報道，美國白宮官員正在安排總統拜登（Joe Biden）和國家主席習近平以視像會晤的方式會面，希望向世界展示華府可以負責任管理兩個大國的關係。美國官員相信，直接接觸習近平是避免兩國捲進衝突的最好方法。一位高官稱，他們仍然正在計劃會面的細節，目前沒有可以透露的內容。