台灣不是棄子？　美學者：中美戰略競爭愈激烈﹐台灣愈少捲入其中

蔡英文政府近來不斷疾呼台灣是民主陣營對抗威權的前線，但台灣也常被比喻為美國對抗北京的「棋子」、「籌碼」。對此，有美國學者駁斥，稱「台灣不是被遺棄的棋子」，「以為美國把台灣當成所謂『台灣牌』，那就錯了」。台美在夥伴關係上應尋求意識形態、利益與價值觀的一致性。

綜合台灣中央社報道，由台灣國防安全研究院（INDSR）、美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）及台陸委會共同舉辦的「美中關係變動下的兩岸情勢」國際研討會10月19日以視頻方式展開。



前美軍戰略司令部統帥埃利斯（James Ellis）表示，美國現在需要快速有效的策略，確保自由開放的印太地區。（凱達格蘭論壇網頁截圖）

報道稱，胡佛研究所傑出訪問學者、美國退役海軍4星上將，也是前美軍戰略司令部統帥埃利斯（James Ellis）擔任主講人。他指出，中國的變革之旅早已展開，美國從樂觀開放、合作支持，到後來轉為驚訝和擔憂，「不可避免地，美國正在進入嚇阻階段」。

報道指出，1996年台海危機時，埃利斯是美國「獨立號」航空母艦戰鬥群指揮官。他說，「美國需要一個快速和有效的策略，整合盟友、夥伴、工具和訊息......確保自由開放的印太地區，而其中最重要的是確保台海的和平」。

針對特朗普（Donald Trump）到拜登（Joe Biden）的「美中關係變化」，研究台灣議題的胡佛學者祁凱立（Kharis Templeman）分析，特朗普2020年8月派出衛生部長出訪台灣，繼之國務院次卿高調訪台，並在執政最後一年同意美國對台最大軍售案。特朗普卸任前，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）甚至透過聲明宣佈取消美台官方交往限制，都是美國多年未見的首例。

祁凱立（Kharis Templeman）認為，是北京對台政策失敗，以致台海關係比五年前惡化。（中央社）

祁凱立指出，拜登的許多作法更讓人耳目一新，包括台灣駐美代表蕭美琴受邀參加拜登就職典禮；拜登政府言必稱「美台關係堅如盤石」，行動支持包括美軍駐台協訓、 8月宣佈任內首次對台軍售。

他認為，現在美中關係因台灣議題陷入嚴重的安全性困境，但其根源並非來自特朗普或拜登，而是源於2016年台灣總統大選和北京政權對那場選舉結果的回應。另外，北京對台政策失敗，以致於台海關係比5年前更惡化。

祁凱立希望在2024年之前，北京會從這種不斷升級的安全性困境中找到出路，他預言「也許北京會在2024年之前與拜登政府進行協商，以找到擺脱美中衝突關係的方法」。

簡淑賢（Shirley Kan）強調，以為美國把台灣當成所謂「台灣牌」，那就錯了。（南加大美中學院網頁截圖）

另一方面，曾任美國國會亞洲安全研究員的獨立學者簡淑賢（Shirley Kan）則表示，「美中戰略競爭愈激烈，台灣反而愈少被捲入其中」。並駁斥「台北是華盛頓與北京打交道的籌碼」的論調，她強調，「台灣不是被遺棄的棋子」。

她說，特朗普政府意識到中國的挑戰，提出明確且實際的戰略觀點，同時意識到台灣的戰略價值，尋求修復台美關係，而拜登延續。

在「一個中國」政策架構沒有改變的情形下，美中進入戰略競爭的新時代，那意味更多的工作要鋪陳。簡淑賢表示，台美的夥伴關係要迎頭趕上戰略競爭和全球權力較勁的意識形態與價值觀。

她強調，部分台灣人不清楚這種戰略聯盟的利益和價值，甚或不承認中國的威脅，「以為美國把台灣當成所謂『台灣牌』，那就錯了」。