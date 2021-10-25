國務院公布「雙碳」目標　2060年非化石能源消費比重達80％以上

10月24日中共中央、國務院印發《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，訂定減碳目標的時間表，預計在2060年非化石能源消費比重達80％以上實現碳中和。意見中也公布針對產業調整和技術研發的布局，被視為是「雙碳」（碳中和，碳達峰）的頂層設計文件。



2020年習近平首度提出「2030碳達峰、2060年碳中和」的目標，但具體實行細節一直未公布，而《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》是作為碳達峰碳中和「1+N」政策體系中的「1」，為碳達峰碳中和的總體部署，給出具體的目標和產業調整方向，引發市場關注。

減少碳排放是國際共有的目標。太陽能、風能等再生能源雖然零碳排放，但其不穩定性是致命缺點。（Getty Images）

《意見》指出，2025年，非化石能源消費比重需提升到20％左右；2030年，非化石能源消費比重達25％左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上，以上；森林覆蓋率達到25%左右，森林蓄積量達到190億立方公尺。2060年，非化石能源消費比重達80％以上，綠色低碳迴圈發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，實現碳中和目標。

《意見》也提到，要加快建設完善全國碳排放權交易市場，逐步擴大覆蓋範圍，完善配額分配管理。將碳匯交易納入全國碳排放權交易市場，建立生態保護補償機制。同時，要健全企業、金融機構等碳排放報告和資訊披露制度，加快建設全國用能權交易市場。

針對產業結構優化升級，《意見》指出要遏制高耗能高排放項目盲目發展，對新建、擴建鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等高耗能高排放項目嚴格落實產能等量或減量置換，推出煤電、石化、煤化工等產能控制政策，遏止高耗能項目盲目發展。

《意見》提到，減碳技術要推動互聯網、大數據、人工智慧、第五代行動通信等新興技術與綠色低碳產業深度融合。國有企業要加大綠色低碳投資，積極開展低碳零碳負碳技術研發應用。

《意見》也稱，要求加強氫能生產、儲存、應用關鍵技術研發、示範和規模化應用。中國氫能聯盟預計，到2030年，中國氫能市場規模有望達4300萬噸，其中「綠氫」的占比將從2019年的1%提高到10%，市場規模將增長近30倍。