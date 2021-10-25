晶片荒｜有傳將向美方提供機密數據　台積電：沒有也不會提供

全球半導體行業產能緊張，為調查晶片缺貨原因，美國商務部9月底曾舉行半導體高峰會，有傳美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在會上要求台積電、三星等公司交出機密數據。

針對美方要求提交機密數據，《中國證券網》今日（25日）報道，台積電回覆稱，公司不會提供機密數據，更不會做出損及客戶和股東權益之事。



針對有報道指「台積電會按時提交美方要求的商業機密」一事，台積電回覆稱，公司長期以來與所有利害關係人積極合作並提供支持，以克服全球半導體供應上的挑戰。但沒有也不會提供機密數據，如同公司法務長日前所說：「台積公司不會提供機密數據，更不會做出損及客戶和股東權益之事。」

據此前報道，美國要求相關企業在45天內，繳交包括公司庫存、銷售及客户等商業機密。雷蒙多在會上宣稱，美國政府需要更多有關晶片供應鏈的訊息，以「提高處理危機的透明度，並確定導致短缺的根本原因」。若企業不願繳交數據，美方必要時將採取行動。

上周四（21日），美國商務部透露，已收到包括美國英特爾（Intel）和德國英飛淩（Infineon）在內公司的表態，說他們會配合華府就提供有關晶片機密數據的要求。除了晶片企業，汽車製造商和其他公司亦被要求提交數據，企業回覆的最後期限是11月8日。