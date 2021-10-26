中共二十大︱陳全國留任新疆黨委書記　仕途或更上一層樓

中共二十大人事佈局持續。近來海內外輿論褒貶不一的新疆黨委書記陳全國再次當選，成為治疆「一把手」，引發關注。



據中共新疆黨報《新疆日報》報道，10月25日，中共新疆黨代會選舉產生新一屆領導班子，主持大會的陳全國再次當選新疆自治區黨委書記。此前的2016年至2021年，陳全國已完成五年一屆的任期。

1955年生的陳全國已年屆66歲，此番留任意味着他的仕途未來能夠更進一步，或進入中共政治局。

陳全國已做滿一屆（5年）的新疆黨委書記。（Reuters）

多維新聞在《中共二十大布局｜治疆獲譽「當代左公」 陳全國能否打破人事常規》中認為，主政新疆近5年的陳全國的治疆政策對這一地區的形勢好轉起到根本性作用，贏得了中南海的肯定。

彼時文章還稱，雖然陳全國至2022年中共二十大已年滿67歲，但基於現實的工作能力，他仍然符合中共政治局常委「七上八下」的政治傳統，有機會更上一層樓。

文章稱，「政治立場上過硬，低調、實幹，敢於亮劍，且治疆有功的陳全國，能否打破前任慣例，成為首個由新疆黨委書記位置上進入中共最高權力層——政治局常委的政治人物，值得關注」。

陳全國若能「入局」並非特例，新疆前兩任黨委書記王樂泉和張春賢均在任內進入中共政治局。自2002年後，新疆逐漸被視為中共政壇中的一塊「政治高地」。

根據簡歷，陳全國曾在中共軍隊中服役，後長期在河南任職，歷任河南副省長、省委副書記、省長，2011年轉戰西南至西藏擔任「一把手」，2016年調任新疆。

陳全國在新疆進行了強力反恐，並下令開辦教培中心等機構，試圖從源頭遏制三股勢力。這遭到了來自西方的指責和批評。

新疆曾遭受嚴重且頻繁的恐怖襲擊（點擊大圖瀏覽）：

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在此次黨代會上，生於1961年的維吾爾族人艾爾肯·吐尼亞孜當選了新疆的黨委副書記、區政府代主席。生於1964年的李邑飛當選了新疆的黨委副書記，新疆生產建設兵團黨委書記。