張慶偉轉任湖南省委書記　赴韶山向毛澤東銅像獻花籃

中共二十大的人事布局加速調整，僅在10月19日一天，中南海就決定了7個省區的黨委書記人選。其中，赴湖南任「一把手」的張慶偉備受關注。



中共中央19日宣布，張慶偉任湖南省委委員、常委、書記，不再擔任黑龍江省委委員、常委、書記，許達哲不再擔任湖南省委委員、常委、書記。許達哲現年65歲，已屆退休年齡。

張慶偉從黑龍江轉戰湖南，仕途看漲。（河北人大網）

對於此次任命，張慶偉表示完全擁護，堅決服從，強調自己「一定不忘初心、牢記使命，夙夜在公、忠誠履職，奮發有為、不負韶華，絕不辜負習近平和中央的信任和重託，決不辜負湖南人民的期盼和厚望，決不辜負偉大時代賦予的神聖使命」。

張慶偉還說，湖南是毛澤東的家鄉，能夠為三湘之地盡綿薄之力，感到榮幸。另據網絡流傳的消息，張慶偉在19日上任湖南的第一站，便是赴韶山，向毛澤東銅像敬獻花籃，並進行參觀。而這被視為一個湖南官場的一個傳統。

在會上，張慶偉還表衷心，稱把政治建設放首位，把「對黨絕對忠誠作為最根本的政治要求」，同「以習近平為核心的黨中央保持高度一致」。

針對反腐，他還說，「我在湖南沒有親屬，如果有人打着我的旗號或以親友名義辦私事、謀私利的，不僅不能辦，而且要依法依紀查處。我將嚴格要求自己，始終保持清正廉潔的政治本色」。

張慶偉（左）撐傘來到湖南韶山，祭拜毛澤東。（微博@凱雷）

1961年出生的張慶偉是河北人，曾在航天系統任職多年，2012年出任河北省長，並兼職冬奧會、南水北調等機構，2017年赴黑龍江任省委書記，直至此番轉戰湖南。外界看好張慶偉，未來仕途或可更進一步。

除張慶偉履新湖南省委書記外，中南海還確定其他6省區的黨委書記的人選：許勤任黑龍江省委書記、吳政隆任江蘇省委書記、易煉紅任江西省委書記、王君正任西藏自治區黨委書記、劉寧任廣西壯族自治區黨委書記、王寧任雲南省委書記。