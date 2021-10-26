中俄海上聯演｜央視：「萬噸大驅」南昌艦士兵喊話驅離他國艦機

中國萬噸大驅南昌艦參加中俄海上聯演，途中他國艦機對中國海軍編隊進行跟蹤，南昌艦戰士喊話驅離，相關現場畫面公開後引發關注。



10月25日，央視軍事頻道報道稱，此次中俄海上聯演，萬噸大驅南昌艦參演並參加了中俄聯合巡航。途中，他國艦機對編隊進行跟蹤，南昌艦戰士用英語對其喊話：「我是中國海軍101艦，我正在航行，與我保持安全距離。」這也是南昌艦2021年第四次突破島鏈。

+ 1

此外，在官方公開的畫面中，可見南昌艦實彈射擊瞬間的情況。

據早前報道，根據日本防衛省統合幕僚部10月23日通報稱，海上自衛隊於22日下午1時左右，在高知縣足摺岬南約180公里的海域中確認了正在向西航行的中俄海軍聯合編隊，隨後編隊通過大隅海峽駛入東海，這也是日本防衛省首次確認到中俄兩國海軍艦艇同時通過大隅海峽。對此，日方派出巡邏機、護衛艦等進行情報收集及警戒監視，並緊急起飛戰鬥機應對艦載直升機起降活動。

中國海軍055型驅逐艦首艘艦艇南昌艦在山東青島正式入列後，備受外界關注。此前的8月份，央視首次曝光了南昌艦內部畫面。

南昌艦內部畫面（點擊大圖瀏覽）：

+ 7

據介紹，南昌艦裝備130毫米艦炮、1130近防炮、紅旗-10防空導彈、32管多功能發射器、新型S波段有源相控陣雷達、雙直升機機庫。該艦可發射反艦、防空、反潛導彈及對陸攻擊遠程巡航導彈，同時新增反導作戰能力。該艦應用現代化的訊息、網絡無線電電子技術，裝備了更先進的對空和對海雷達。

+ 2

有海軍專家表示，055型驅逐艦不僅可以執行防空、反艦、反潛導彈和對地攻擊任務，還能作為海基反導力量為中國支撐一道「防護傘」，堪稱亞洲第一驅逐艦，將成為未來中國海軍航母的主力「帶刀護衛」。