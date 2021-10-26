近萬遊客滯留內蒙額濟納旗　當地提供免費午餐兼派專人送藥到酒店

內地再爆發本土疫情，內蒙古額濟納旗發布公告，自25日零時起，對廣大居民和遊客實行足不出戶的居家抗疫措施。

不過正值當地觀賞胡楊林的旅遊旺季，近萬名遊客因此滯留，人數相當於核心城區達來呼布鎮常住人口的三分之一，其中大部分更是中老年遊客，這為當地帶來巨大挑戰。



官媒中國之聲25日報道指，據額濟納旗新冠肺炎防控工作指揮部介紹，自10月22日起，當地政府部門每天就為入住酒店的滯留遊客免費提供一餐正餐、一個一次性醫用口罩、一份即食麵、火腿腸和礦泉水。

額濟納旗新冠肺炎防控工作指揮部又指，針對旅行團成員的用藥需求，當地由專人購買送到酒店；還在網上發布當地醫院的諮詢服務電話，提供「線上購藥繳費、線下送藥上門」零接觸服務；對於在達來呼布鎮內無法買到的藥品，已經派人聯繫酒泉、巴彥淖爾、呼和浩特、銀川等周邊地區尋求貨源，一些稀缺藥物需求暫時得到緩解。

當地還出台疫情防控應急響應期間賓館酒店價格控制措施，規定房間價格每天不超過200元（人民幣，下同），由市場監管部門監督。

來自上海的遊客莊女士在社交平台上發布的照片顯示，政府提供的免費午餐包括炒豆芽、蘿蔔絲和米飯。莊女士又表示，他們多方聯繫，已收到了治療高血壓、甲狀腺癌等病症的藥品。

據額濟納旗新冠肺炎防控工作指揮部，26日，額濟納旗確認新增20宗新冠肺炎確診病例。截至目前，額濟納旗共有確診病例78宗。