加強劑｜新冠疫苗能否一針永逸？　專家：不斷加強免疫非最終選擇

近日，國務院聯防聯控機制啟動了新冠疫苗加強免疫接種工作。針對新冠疫苗為何不能一針「一勞永逸」，專家指出，新冠疫苗未來或需每年接種，但不斷地加強免疫、不斷地開展加強接種並非最終的選擇。



中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶，昨日（24日）在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，新冠肺炎是新發傳染病，病毒是新病毒，現時採用的疫苗也是新疫苗，當中包括多條技術路線。要確定疫苗的最佳程序需要不斷研究和探討，一個理想的疫苗是希望可通過全程免疫後起到很好的效果。即使後面需要加強，疫苗的加強劑次也是有限，因此希望將來有更好的疫苗，有更好的接種程序來達到牢固的人群保護效果。

王華慶表示，疫苗的加強劑次是有限，因此不斷地加強免疫、不斷地開展加強接種並非最終的選擇。（中新社）

多地陸續啟動為民眾接種加強針，對於有人擔心第三針新冠疫苗接種後是否會有不良反應的問題，中國疾病預防控制中心首席專家、研究員邵一鳴表示，加強針的副作用很小，第三針與前兩針沒有太大差別，籲公眾不必過度擔心。他提醒，目前建議加強針要接種與前兩針同類的疫苗，現階段暫時不要混合接種，但未來會有更多不同類型疫苗的數據產生，因此未來還會作出一些新的推薦意見。

目前，已完成國藥中生北京公司、北京科興公司、國藥中生武漢公司的滅活疫苗，以及天津康希諾公司的腺病毒載體疫苗全程接種滿6個月的18歲及以上人士，就可接種加強針。然而，內地至今未有公布為3歲至12歲人士接種疫苗。邵一鳴透露，中國的新冠疫苗在國內外已經積累很多數據，包括在國外進行年齡組人群的研究，目前已獲取數據，相信相關部門近期將會作出決定。

對於新冠疫苗為何不能一針「一勞永逸」，專家介紹，新冠病毒主要集中在呼吸道和肺部，無法產生如天花般的抗體，患過一次就不會重覆患上，未來新冠滅活疫苗或許要每年接種，並根據變異情況更換接種疫苗的毒株。