韓國前總統盧泰愚病逝　曾赴華尋根稱先祖是姜子牙祖籍山東

韓國前總統盧泰愚因病情惡化，當地時間10月26日在醫院內去世，終年89歲。盧泰愚於1988年2月至1993年2月任韓國總統，任內積極開展「北方政策」，完成與中國、蘇聯建交。

據內地傳媒報道，盧泰愚曾提到自己祖籍山東，先祖是太公姜子牙。卸任總統後，盧泰愚更曾在2000年6月赴山東尋根。



資料顯示，盧泰愚1932年12月出生於韓國慶尚北道達城郡，1955年畢業於陸軍士官學校，1987年當選首任民選意義上的韓國總統，1988年宣誓就任總統，1993年卸任。盧泰愚任內實現中韓兩國建交，其並於1992年9月對中國進行國事訪問。通過「北方外交」政策，韓國還與前蘇聯、東歐等國家和地區實現外交關係正常化。

盧泰愚（右一）與長清縣平安店鎮盧莊村族人交談。（齊魯晚報）

據《齊魯晚報》在2014年的報道，盧泰愚就職總統後第5天，他在青瓦台總統府召見祖籍山東諸城的韓國著名華人社會活動家韓晟昊，提出希望以山東省來打開中韓兩國建交的突破口。1992年8月，時任山東省副省長的李春亭對韓國進行訪問，盧泰愚在會面中更直截了當提到「我也是山東人啊！」，期望對方能幫他尋根問祖。

報道指，經山東有關部門考察研究，確認盧故城即是盧氏宗族的發祥地，盧國位於是山東濟南長清區歸德鎮國莊以西的盧城窪。在2000年6月18日，盧泰愚偕同夫人來到長清區尋根問祖。他在平安店鎮盧莊村更對盧氏宗親督發表演說，稱長清是全世界盧氏的故鄉，要共同努力，為建設好「我們的故鄉」發揮作用。